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От Медведевой ждут бомбу
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От уехавшей к гею-канадцу Медведевой ждут бомбу 

Дни.ру + ещё 3 16 часов назад
Фото: ТАСС
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о том, что он ждет от катания Евгении Медведевой и Алины Загитовой в новом сезоне. Он возлагает на девушек большие надежды.
От Загитовой в новом сезоне Траньков ждет более стабильного катания по сравнению с ее предшественницами. Что касается Медведевой, то здесь он признался, что в связи с уходом фигуристки к канадскому тренеру Брайану Орсеру (имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию — прим. ред.), он желает, чтобы Евгения начала кататься как канадская фигуристка.
"Если Женя прибавит и станет прыгать как Медведева, а кататься как канадская школа учит, то это будет бомба", — цитирует чемпиона News.ru. Максим Траньков хочет, чтобы фигуристка вышла на новый уровень.
Поделился спортсмен и своими ощущениями от роли третейского судьи. По его словам, важно больше знакомить зрителей с фигуристом, с его жизнью, нежели с техникой катания. Так, во время подготовки к интервью с каждым спортсменом, он искал в Сети больше личной информации и общался с тренерами.
Отметим, противостояние двух молодых звезд фигурного катания остается главной интригой нового сезона соревнований, который стартует в октябре. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и обладательница серебряной медали Игр в Пхенчхане Евгения Медведева включены в состав сборной России, но заявлены на разные этапы. Загитова выступит на этапах Гран-при в Финляндии и России. Медведева примет участие в соревнованиях в Канаде и Франции.
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