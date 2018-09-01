«Это будет бомба»: Медведева будет кататься по-канадски

В преддверии старта нового сезона у взрослых в фигурном катании олимпийский чемпион Максим Траньков поделился своими ожиданиями от соревнований у женщин и, в частности, от противостояния Алины Загитовой и Евгении Медведевой, разыгравших между собой у упорнейшей борьбе олимпийское золото Пхенчхана-2018.

«От Загитовой я жду более стабильного катания, чем у ее предшественников, которые прошли через те же медные трубы. Она девочка очень умная и очень одаренная во всех смыслах.

Как в плане красоты на льду, так и в прыжковой подготовке. Она олимпийская чемпионка, и не о чем тут говорить», — отметил Траньков в разговоре с News.ru.

Отдельное внимание Траньков уделил переезду Медведевой в Канаду, где она теперь работает под руководством Брайана Орсера. По мнению олимпийского чемпиона, теперь Евгении необходимо стать «канадской фигуристкой».

«От Медведевой жду чего-то нового в связи с уходом к Брайану Орсеру. Все ждут и думают: «Что же она покажет?» Я очень хочу, чтобы она стала кататься, как канадская фигуристка, — рассказал Траньков.

— Прежде всего — в катании. Если Женя прибавит и станет прыгать, как Медведева, а кататься, как канадская школа учит, то это будет бомба.

И я очень хочу, чтобы Женя вышла на новый уровень. Вообще, это уникальный случай, когда два лучших тренера одиночного катания современности — Тутберидзе и Орсер — тренировали или тренируют одного и того же спортсмена. Для Жени, я считаю, это счастливый билет. Да и работая рядом с Осером, она в будущем может стать невероятным специалистом».

Правда, сама Медведева пока не заглядывает так далеко и не думает о том, что ее ждет после окончания профессиональной карьеры.

Напомним, что 18-летняя москвичка фигурным катанием занимается с трех с половиной лет, а в группу к Этери Тутберидзе она по решению ее матери Жанны Девятовой перешла в 2007 году.

С тех пор Медведева работала под руководством Тутберидзе и превратилась в сильнейшую фигуристку мира.

Дебютировав в юниорском фигурном катании в сезоне-2013/14, Медведева выиграла два этапа юниорского Гран-при, но в финале осталась лишь третьей после соотечественниц Марии Сотсковой Серафимы Саханович , а затем стала третьей и на юниорском чемпионате мира после Елены Радионовой и той же Саханович.

Зато на следующий год она выиграла и юниорский Гран-при, и чемпионаты России и мира в своей возрастной группе, а также стала третьей на взрослом чемпионате России.

Дебютировав в сезоне-2015/16 во взрослом фигурном катании, Медведева лишь раз осталась второй на этапе Гран-при в Москве, зато этап Skate America, финал Гран-при, чемпионаты России, Европы и мира остались за ней.

В следующем сезоне россиянка вообще не проиграла ни одного старта, собрав полную коллекцию трофеев, и к олимпийскому году подходила в статусе безоговорочной примы женского фигурного катания.

Однако в сезоне-2017/18 во взрослом фигурном катании дебютировала еще одна воспитанница Тутберидзе 15-летняя Алина Загитова, а сама Медведева получила на втором для себя этапе Гран-при (который выиграла с падением) стрессовый перелом ноги.

Евгения восстанавливалась почти до самой Олимпиады, в то время как Загитова шла по ее собственному графику, выигрывая один старт за другим и поражая сложностью своей программы (превосходящей в этом компоненте прокат Медведевой).

Финал Гран-при и чемпионат России Медведева пропустила, а впервые соперничество двух учениц Тутберидзе мир увидел на последнем предолимпийском старте, чемпионате Европы. В упорной борьбе тогда победа осталась за Загитовой, что можно было списать на долгое отсутствие практики у ее соперницы.

На Олимпийских играх обе девушки сначала здорово выступили в командных соревнованиях, выиграв свои программы, хотя в итоге сборная России осталась только второй за Канадой.

Ну а главная дуэль состоялась в женском личном соревновании, и там Загитова заработала небольшой перевес в короткой программе и сумела удержать его после произвольной (за вторую часть выступлений арбитры поставили россиянкам абсолютно идентичные оценки).

В концовке сезона разочарованная таким исходом Медведева не выступала, сосредоточившись на том, чтобы окончательно привести в порядок не до конца залеченную ногу, а в мае громыхнула новость об уходе спортсменки от Тутберидзе и переезде Евгении в Канаду к знаменитому тренеру Брайану Орсеру.

Расставание вышло не слишком красивым: фигуристка не отвечала на сообщения тренера о предстоящих тренировках, а сама Тутберидзе выложила слишком много подробностей и самой истории, и их взаимоотношений с ученицей в телешоу на Первом канале.

Однако после этого ни специалист, ни спортсменка больше разрыв рабочих отношений не комментируют, а сама Медведева готовится в Канаде под руководством нового тренера и в начале сентября, как и другие члены сборной России, представит свои новые программы на закрытых прокатах на родине.