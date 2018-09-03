Когда Медведева отомстит Загитовой

Медведева отомстит Загитовой в Канаде

«Газета.ру» сообщает, что новая схватка российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой состоится в декабре во время финала Гран-при в Ванкувере, если спортсменки покажут такой же высокий уровень, как и на ОИ-2018.

Финал Гран-при будет проходить с 5 по 9 декабря. Раньше фигуристки встретиться не смогут, так как они заявлены на разные этапы соревнований.

Загитова и Медведева были главными конкурентками в борьбе за олимпийское «золото» Игр-2018. В итоге Загитова обошла Медведеву в короткой программе (82,92 балла против 81,61 балла) и получила «золото».

Медведева, завоевавшая «серебро», ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе . По словам наставницы, после Олимпиады спортсменка возмутилась, что Загитову не оставили в юниорах еще на год.

Свои новые программы обе спортсменки представят в сентябре в ходе открытых прокатов на московской арене «Мегаспорт».

Затем Загитова будет выступать на этапах Гран-при в Финляндии (2-4 ноября) и в Москве (16-18 ноября). Медведева отправится на соревнования в Канаду (26-28 октября) и во Францию (23-25 октября).

18-летняя Медведева, помимо «серебра» Олимпиады-2018, также становилась двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.

16-летняя Загитова после Олимпиады стала пятой в одиночной женской программе чемпионата мира в Милане. По итогам короткой программы фигуристка заняла второе место, но во время показа произвольной программы трижды упала. Такой результат объясняли психологическим состоянием спортсменки, физической усталостью и изменением антропометрических данных.

«Газета.ру» отмечает, что теперь поклонники фигурного катания ждут нового противостояния двух спортсменок и хотят выяснить, кто из них окажется сильнее на этот раз.