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Известную фигуристку избили в Москве
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Известную фигуристку избили в Москве 

Рамблер + ещё 1 6 часов назад
17-летнюю фигуристку Софью Полищук избили в Москве. Об этом сообщает Mash.
По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда Полищук возвращалась домой после тренировки. К девушке подошел знакомый молодой человек и стал вырывать из ее рук мобильный телефон, заявляя при этом о намерении удалить оттуда фото парней, которых там, по его мнению, быть не должно.
Нападавший, с которым фигуристка ранее дружила и тренировалась, несколько ударил в лицо оказавшую сопротивление девушку, а затем и вовсе начал душить ее. Полищук удалось отбиться от молодого человека и убежать. После нападения спортсменка обратилась в больницу, где зафиксировала травмы, а затем — в полицию, где написала заявление на бывшего друга.
Софья Полищук занимается танцами на льду. В сезоне 2017-2018 годов фигуристка вместе с партнером Александром Вахновым стала бронзовой призеркой финала Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.
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