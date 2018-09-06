Известную фигуристку избили в Москве

17-летнюю фигуристку Софью Полищук избили в Москве. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда Полищук возвращалась домой после тренировки. К девушке подошел знакомый молодой человек и стал вырывать из ее рук мобильный телефон, заявляя при этом о намерении удалить оттуда фото парней, которых там, по его мнению, быть не должно.

Нападавший, с которым фигуристка ранее дружила и тренировалась, несколько ударил в лицо оказавшую сопротивление девушку, а затем и вовсе начал душить ее. Полищук удалось отбиться от молодого человека и убежать. После нападения спортсменка обратилась в больницу, где зафиксировала травмы, а затем — в полицию, где написала заявление на бывшего друга.

Софья Полищук занимается танцами на льду. В сезоне 2017-2018 годов фигуристка вместе с партнером Александром Вахновым стала бронзовой призеркой финала Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.