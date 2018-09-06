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Российская фигуристка установила невероятный рекорд
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Фигуристка Трусова впервые в истории женского катания выполнила четверной лутц 

ТВ Центр + ещё 52 6 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной лутц — самый сложный из четверных прыжков.
Самый сложный из четверных прыжков Трусова выполнила на этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе. За эту произвольную программу четырнадцатилетняя спортсменка получила 146,70 балла.
Ранее в ходе третьего этапа юниорского Гран-при были выполнены лишь два четверных прыжка — сальхов и тулуп. Оба этих прыжка в одной программе также впервые в истории выполнила Александра Трусова. Спортсменка является действующей чемпионкой мира среди юниоров.
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