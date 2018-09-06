Российская фигуристка установила невероятный рекорд

Фигуристка Трусова впервые в истории женского катания выполнила четверной лутц

Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной лутц — самый сложный из четверных прыжков.

Самый сложный из четверных прыжков Трусова выполнила на этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе. За эту произвольную программу четырнадцатилетняя спортсменка получила 146,70 балла.

Ранее в ходе третьего этапа юниорского Гран-при были выполнены лишь два четверных прыжка — сальхов и тулуп. Оба этих прыжка в одной программе также впервые в истории выполнила Александра Трусова. Спортсменка является действующей чемпионкой мира среди юниоров.