Ещё
Рекорд ученицы Тутберидзе не смутил Тарасову
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарасова назвала мировой рекорд ученицы Тутберидзе разминкой 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский специалист Татьяна Тарасова поделилась мнением о мировом рекорде 14-летней фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на этапе юниорской серии Гран-при в Каунасе.
"В короткой программе Трусова сделала тройной лутц и тройной риттбергер. Если немного углубиться в суть вопроса, то следует отметить, что в короткой программе мировой рекорд установить нельзя, потому что там запрещены четверные прыжки, в том числе и у юниоров. На тренировке она сделала каскады лутц-тулуп и тулуп-риттбергер.
После короткой программы поздравлять не принято, но завтра мы, конечно же, ждем от нее блестящего результата", — цитирует Тарасову ТАСС.
"Высокие результаты фигуристки в короткой программе для нее являются только разминкой. Трусова работает в правильном направлении, с правильным тренером и демонстрирует настоящий характер победителя. Все эти качества позволят ей достичь успеха. Она по праву может считаться гениальной девочкой в данном виде спорта", — добавила тренер.
14-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 74,74 балла. Летом 2018 года Международный союз конькобежцев принял решение обнулить рекорды из-за изменений в системе оценок уровня исполнения.
Газета.Ru: последние новости
Фигуристка Медведева вернулась в Россию Фигуристка Туктамышева поразмышляла на тему своего возраста Канадский тренер Медведевой рассказал о подготовке фигуристки
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меня дважды пырнули ножом»3
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой22
Медведеву оправдали за бегство из России66
Мини-бикини: отдых российских гимнасток41
Ученица Тутберидзе превзошла всех19
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Лыжный спорт
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта Прочее
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение