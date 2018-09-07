Ученица Тутберидзе произвела фурор

«Просто разминка»: ученица Тутберидзе опередила даже мужчин

Воспитанница известного российского тренера Этери Тутберидзе Александра Трусова с мировым рекордом выиграла короткую программу третьего этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в Литве. По мнению олимпийской чемпионки Татьяны Тарасовой, высокие результаты 14-летней Трусовой — только разминка.

В литовском Каунасе прошел третий этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Победа в короткой программе соревнований осталась за российской спортсменской Александрой Трусовой — девочкой, которая творит историю.

Победительница прошлого юниорского Гран-при вышла на лед первой.

Свой номер россиянка показывала под знаменитую композицию Нэнси Синатры «Bang Bang». Надо признать, что выбранное музыкальное сопровождение полностью соответствовало стилю и образу спортсменки. Трусова вышла на лед в ярко-желтом наряде (отсылка к главной героине фильма «Убить Билла», в котором саундтреком выступал выбранный Трусовой трек).

Литовская публика приветствовала россиянку живо и громко — выступление сопровождалось аплодисментами и одобрительными скандированиями.

Чемпионка мира не подвела ни себя, ни тренера, ни пережевавших за нее зрителей.

Она исполнила сложнейший каскад из двух тройных прыжков (лутц и риттбергер), при этом не допустила погрешностей.

Судьи оценили смелость юниорки и присудили ей 74,74 балла, сделав 14-летнюю россиянку новой мировой рекордсменкой. Таким образом, Трусова побила достижение своей соотечественницы Анны Щербаковой , которая на этапе юниорского Гран-при в Братиславе набрала 73,18 балла.

В свете этих событий нельзя не вспомнить тот факт, что летом 2018 года Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал действующие мировые рекорды, переведя их в категорию исторических из-за изменений системы оценок.

При этом интересно и то, что Трусова заработала больше всего баллов как в женской короткой программе, так и в мужской. Незадолго до выступления девушек россиянин Кирилл Яковлев победил в короткой мужской программе с результатом 70,35 балла. Для Трусовой это не в новинку, ведь на юниорском чемпионате мира в Софии россиянка в произвольной программе набрала 92,35 балла, опередив ставшего чемпионом мира соотечественника Алексея Ерохова (85,36 балла).

Еще в августе 2018 года Трусова громко заявила о себе, исполнив на прокатке лутц в четыре оборота, после чего выполнила два четверных тулупа. Подобный сложнейший элемент ни разу не наблюдался на соревнованиях в исполнении женщин.

Тогда россиянка призналась, что намерена стать той, кому покориться это уникальное достижение.

«Мне очень хочется сделать что-то, чего еще никто не делал. Поэтому я учу новые четверные, они получаются, и мне это нравится. Страха я не чувствую, если бояться, то не прыгнешь никогда», — цитирует Трусову «Чемпионат.com».

К сожалению, на юниорском Гран-при Трусова банально не имела права исполнять четверные прыжки в короткой программе, поскольку это запрещено правилами соревнований. Исторический рекорд пришлось отложить.

Легендарная олимпийская чемпионка и тренер Татьяна Тарасова не стала перехваливать выступление Трусовой. По ее мнению, для юной фигуристки это была только разминка.

«Высокие результаты фигуристки в короткой программе для нее являются только разминкой. Трусова работает в правильном направлении, с правильным тренером и демонстрирует настоящий характер победителя. Все эти качества позволят ей достичь успеха. Она по праву может считаться гениальной девочкой в данном виде спорта», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Также Тарасова выразила надежду на то, что в произвольной программе 14-летняя Трусова покажет «блестящий результат».

«После короткой программы поздравлять не принято, но на произвольной программе мы, конечно же, ждем от нее блестящего результата», — заключила она.

Произвольная программа пройдет 8 сентября и завершит третий этап юниорского Гран-при. Начало соревнований запланировано на 17:30 по московскому времени. Трусова и Синицына выступят 32-й и 33-й соответственно.