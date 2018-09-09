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Загитова отказалась здороваться с Медведевой
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Хореограф Тутберидзе и Загитова не поздоровались с Медведевой после проката 

Газета.Ru + ещё 26 5 часов назад
Хореограф группы российского специалиста Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и фигуристка Алина Загитова после прокатов прошли мимо Евгении Медведевой и Брайана Орсера, не поздоровавшись, передает корреспондент "Газеты.Ru".
>> Тутберидзе ушла во время выступления Медведевой
В это время Медведева со своим новым наставником заканчивали общаться с несколькими журналистами, а Глейхенгауз и Загитова направлялись на общее собрание фигуристов.
Вскоре Медведева также отправилась на встречу, где снова не пересеклась с людьми из группы Тутберидзе. Сначала фигуристка заняла место рядом с Полиной Цурской, которая является ученицей Елены Буяновой, а затем пересела к подошедшему Орсеру.
Ранее Татьяна Тарасова оценила выступление Медведевой и Загитовой.
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