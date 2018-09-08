Судьба Медведевой в России предопределена 

Серебряный призёр Олимпийских игр-2018, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева будет выступать только за Россию. Об этом заявил гендиректор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, сообщает Life.
«Она приехала. За "Самбо-70", за Москву, за Россию будет выступать. Всё нормально. Но не будет тренироваться просто у Тутберидзе», — сказал глава спортивной школы.
По его словам, накануне в школе была мама спортсменки, подтвердившая, что её дочь будет выступать на соревнованиях только за Россию.
Несколько месяцев Медведева сменила тренера и переехала в Канаду. Её наставником стал 56-летний Брайан Орсер. Переезду в Канаду предшествовало расставание с Этери Тутберидзе.
Тренер рассказывала, что Медведева в преддверии Олимпиады просила ее оставить другую воспитанницу Алину Загитову в юниорах еще на год. Однако Тутберидзе не пошла ей навстречу. На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева уступила Загитовой золото в одиночном катании.