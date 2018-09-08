Гениальную ученицу Тутберидзе подвергли критике

«Падать нельзя»: за что ругают гениальную ученицу Тутберидзе

14-летняя Александра Трусова одержала безоговорочную победу на этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе. Тем не менее спортсменка не смогла избежать падения, а исторический четверной лутц был выполнен с недокрутом. «Газета.Ru» объясняет, почему рано восхищаться успехами ученицы Этери Тутберидзе

Ученица известного российского тренера Этери Тутберидзе 14-летняя Александра Трусова с огромным отрывом победила на этапе серии Гран-при среди юниоров в литовском Каунасе.

Мировой рекорд и три четверных прыжка — вот краткие итоги зарождающейся карьеры ученицы Тутберидзе. Однако, если посмотреть на катание Трусовой чуть более пристально, то напрашивается неутешительный вывод, что спортсменка пока не показала своего максимума.

Во-первых, испортило прокат падение при исполнении четверного тулупа. Неудачное приземление произошло уже на второй минуте выступления. Это был лишь второй прыжок в программе Александры. Стоит отметить, что контакт спортсменки со льдом выглядел очень болезненным — при таком ударе выполнить идеально оставшуюся часть программы практически невозможно.

Во-вторых, четвертной лутц, который был исполнен на женских соревнованиях впервые в истории, судьи посчитали недокрученным. За этот элемент спортсменка получила не 11,5 балла, а всего лишь 8,02.

Неидеальное исполнение прыжка дает повод задуматься — будет ли он засчитан как первый женский четверной лутц в истории? Пока этот вопрос остается открытым.

О не самом удачном прокате по завершении своего выступления говорила и сама Александра.

«Первый старт в сезоне — это особенно волнительно. Зрителей, на удивление, было много. Чувствовалась поддержка зала. Это всегда очень приятно. Результатом в целом довольна. Но прокат произвольной программы идеальным назвать трудно. Лутц получился «недоконченный», и падать нельзя, конечно. Как всегда, нужно еще много работать», — цитирует Трусову спортивное агентство Алексея Зубакова.

Девушка отметила, что она продолжит работу над собой, чтобы показывать более сложные элементы.

«Я планирую и дальше усложняться технически, а также продолжать работу над второй оценкой (за артистизм, красоту скольжения, связность программы — «Газета.Ru»). Все, что я делаю на льду и показываю на соревнованиях, — это результат работы многих людей — настоящих профессионалов», — добавила Трусова.

14-летняя ученица Тутберидзе, бесспорно, обладает невероятным талантом и даже в столь юном возрасте ее можно называть выдающимся профессионалом. Однако первый старт сезона у спортсменки получился скомканным.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отметил, что четверной лутц у Трусовой не был идеальным.

«Трусова уже исполняла четверные прыжки и в прошлом году, но с четверным лутцем она взошла на новую ступень фигурного катания. Пусть этот элемент пока и несовершенен, но он выполнен», — цитирует Горшкова ТАСС.

«Программа технически была очень сложная, мы хотели показать максимум, но не все получилось. Саша — боец, встала после падения и выполнила четверной тулуп. Это дорогого стоит. Будем работать дальше и совершенствовать все элементы», — отметил тренер спортсменки Сергей Дудаков

Возникли вопросы у болельщиков и к программе Трусовой.

«И снова вопрос: это финальный вариант программы? Ее, можно сказать, нет. Связки есть, прыжки есть, хореография вроде в наличии — программа потерялась по дороге», — отмечает автор популярного блога «Хрюши против» на портале Sports.ru.

Также болельщики обратили внимание на рваные переходы в музыке во время произвольной программы Трусовой.

В сети даже появилась забавная картинка, на которой Даниил Глейхенгауз — хореограф из группы Этери Тутберидзе — для «нарезки» композиций использует топор.

Обладающая уникальным талантом спортсменка настолько опережает своих соперниц-юниорок, что будет спокойно побеждать на соревнованиях даже с несколькими падениями. Поэтому оценивать Трусову по занятому на турнирах месту — неправильно. Гораздо важнее то, как Александра смотрится на льду и насколько ей удалось шагнуть вперед относительно самой себя.

Следующее выступление Трусовой состоится 3-6 октября 2018 года в словенской Любляне, где пройдет очередной этап серии юниорского Гран-при.

И за этот месяц молодой звездочке отечественного фигурного катания предстоит провести серьезную работу над ошибками.