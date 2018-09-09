Тутберидзе ушла с проката Медведевой

Тутберидзе ушла во время выступления Медведевой

Российский тренер Этери Тутберидзе ушла с трибуны арены «Мегаспорт» во время выступления своей экс-воспитанницы Евгении Медведевой, наставником которой она была 11 лет, сообщает «Газета.Ru» . Два дня подряд на контрольных прокатах российские фигуристы показывали свои новые произвольные программы. Внимание многих было обращено на Олимпийскую чемпионку-2018 по фигурному катанию Алину Загитову и серебряного призёра Олимпийских игр-2018, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

Еще совсем недавно воспитанницами Тутберидзе были обе спортсменки. Однако после Олимпиаде в Пхенчхане, где Медведева уступила Загитовой золото в одиночном катании, спортсменка сменила тренера и переехала в Канаду. Её наставником стал 56-летний Брайан Орсер.

В воскресенье, как отмечает «Газета.Ru» Медведева смотрелась очень уверенно и выступила хорошо и по-новому.

О выступлении Загитовой иные отзывы, спортсменка дважды падала, кроме того, зрители отметили один некрасивый выезд, когда она с трудом удержалась на ногах.