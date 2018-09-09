Тутберидзе ушла с проката Медведевой

Российский тренер Этери Тутберидзе ушла с трибуны арены «Мегаспорт» во время выступления своей экс-воспитанницы Евгении Медведевой, наставником которой она была 11 лет, сообщает «Газета.Ru». Два дня подряд на контрольных прокатах российские фигуристы показывали свои новые произвольные программы. Внимание многих было обращено на Олимпийскую чемпионку-2018 по фигурному катанию Алину Загитову и серебряного призёра Олимпийских игр-2018, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.
Еще совсем недавно воспитанницами Тутберидзе были обе спортсменки. Однако после Олимпиаде в Пхенчхане, где Медведева уступила Загитовой золото в одиночном катании, спортсменка сменила тренера и переехала в Канаду. Её наставником стал 56-летний Брайан Орсер.
В воскресенье, как отмечает «Газета.Ru» Медведева смотрелась очень уверенно и выступила хорошо и по-новому.
О выступлении Загитовой иные отзывы, спортсменка дважды падала, кроме того, зрители отметили один некрасивый выезд, когда она с трудом удержалась на ногах.