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Загитову списали со счетов
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Загитову списали со счетов 

Lenta.ru + ещё 10 44 минуты назад
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила форму олимпийской чемпионки Алины Загитовой накануне нового сезона. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Алина — безусловно, талантливый человек. Но я не вижу, что у нее горят глаза. И это очень печально. Когда она в прошлом году выбрасывала руки вверх, то глаза горели — а это одно из самых важных качеств, когда ты хочешь победить. Это вопрос энергии, желания и максимального удовольствия от того, что он делает», — заявила Тарасова.
По мнению тренера, Загитова не прибавила в катании. «У меня такое ощущение, что в катании она не стала лучше. Правда, девочка взрослеет, и она еще в осенней форме. Наверное, она еще не готова», — добавила она.
9 сентября в Москве прошли контрольные прокаты, на которых российские фигуристы демонстрировали свои новые программы. Во время своего проката Загитова дважды упала (с тройного лутца и тройного флипа), прыгнула «бабочку» в каскаде вместо риттбергера, а также допустила ошибку на тройном сальхове.
На Олимпиаде в Пхенчхане Загитова завоевала золото в индивидуальных соревнованиях и стала серебряным призером в составе сборной России в командном зачете.
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