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Россияне рассказали о слабости и силе Медведевой
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Россияне рассказали о слабости и силе Медведевой 

Рамблер + ещё 11 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сорок три процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, сочли уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе слабостью. По их мнению, спортсменка не смогла признать поражение на ОИ и «обманывает саму себя».
У респондентов спросили: «Что вы думаете о решении Медведевой уйти к канадскому тренеру от Тутберидзе и уехать тренироваться в Канаду?». По мнению 42 процентов опрошенных, Медведева проявила себя борцом: ее «задвинули» ради Алины Загитовой, но она не сдалась.
Еще 15 процентов респондентов назвали уход Медведевой к другому тренеру некрасивым поступком, а переезд за границу — предательством.
Всего в опросе приняли участие 9059 человек.
Загитова и Медведева были главными конкурентками в борьбе за «золото» ОИ-2018. В итоге Загитова обошла Медведеву в короткой программе (82,92 балла против 81,61 балла) и получила золотую медаль.
Медведева, завоевавшая «серебро», ушла от их общего тренера Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру. Она продолжит выступать за Россию. По словам Тутберидзе, после Олимпиады спортсменка возмутилась, что Загитову не оставили в юниорах еще на год.
Орсер заявил, что целью Медведевой станет Олимпиада-2022. Фигуристка подчеркивала, что у него много спортсменов, которые в фигурном катании считаются «возрастными».
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