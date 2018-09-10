Россияне рассказали о слабости и силе Медведевой

Сорок три процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, сочли уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе слабостью. По их мнению, спортсменка не смогла признать поражение на ОИ и «обманывает саму себя».

У респондентов спросили: «Что вы думаете о решении Медведевой уйти к канадскому тренеру от Тутберидзе и уехать тренироваться в Канаду?». По мнению 42 процентов опрошенных, Медведева проявила себя борцом: ее «задвинули» ради Алины Загитовой, но она не сдалась.

Еще 15 процентов респондентов назвали уход Медведевой к другому тренеру некрасивым поступком, а переезд за границу — предательством.

Всего в опросе приняли участие 9059 человек.

Загитова и Медведева были главными конкурентками в борьбе за «золото» ОИ-2018. В итоге Загитова обошла Медведеву в короткой программе (82,92 балла против 81,61 балла) и получила золотую медаль.

Медведева, завоевавшая «серебро», ушла от их общего тренера Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру . Она продолжит выступать за Россию. По словам Тутберидзе, после Олимпиады спортсменка возмутилась, что Загитову не оставили в юниорах еще на год.

Орсер заявил, что целью Медведевой станет Олимпиада-2022. Фигуристка подчеркивала, что у него много спортсменов, которые в фигурном катании считаются «возрастными».