Фанаты шокировали «униженную» Медведеву

Российская фигуристка Евгения Медведева выразила благодарность своим поклонникам на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве, сообщает "Советский спорт".
"Спасибо огромное моим дорогим болельщикам. Вы не представляете, какую веру в себя вы мне дарите. Честно говоря, я была абсолютно шокирована количеством баннеров, слов поддержки с трибун и просто вашей любви. Вы мой вечный двигатель", — написала вице-чемпионка Олимпиады в своем инстаграм-аккаунте.
В воскресенье в Москве проходили контрольные прокаты российских фигуристов перед новым сезоном. В межсезонье Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе, переехала в Канаду и начала тренировки у Брайана Орсера.
Ранее сообщалось, что Медведева недовольна результатом произвольной программы на контрольных прокатах.