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Фанаты шокировали «униженную» Медведеву
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Медведева была шокирована своими фанатами в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева выразила благодарность своим поклонникам на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве, сообщает "Советский спорт".
"Спасибо огромное моим дорогим болельщикам. Вы не представляете, какую веру в себя вы мне дарите. Честно говоря, я была абсолютно шокирована количеством баннеров, слов поддержки с трибун и просто вашей любви. Вы мой вечный двигатель", — написала вице-чемпионка Олимпиады в своем инстаграм-аккаунте.
В воскресенье в Москве проходили контрольные прокаты российских фигуристов перед новым сезоном. В межсезонье Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе, переехала в Канаду и начала тренировки у Брайана Орсера.
Ранее сообщалось, что Медведева недовольна результатом произвольной программы на контрольных прокатах.
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