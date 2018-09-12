Перебежчик из Франции: кто разлучил чемпионов Сочи

Российская фигуристка Ксения Столбова , ставшая олимпийской чемпионкой в паре с Федором Климовым , поделилась подробностями распада дуэта, а также рассказала о своем новом партнере. Теперь 26-летняя спортсменка будет выступать вместе с Андреем Новоселовым , который ранее представлял сборную Франции в паре с Лолой Эсбрат.

История с распадом дуэта олимпийских чемпионов Сочи-2014 Ксении Столбовой и Федора Климова продолжает набирать обороты. После того, как Климов объявил о том, что пара фигуристов официально прекращает свое существование, Столбова выразила недовольство поведением своего теперь уже бывшего партнера, обвинив его в предательстве. Сама фигуристка также заявила, что не намерена прекращать карьеру в 26 лет.

«Меня слишком сильно обидели. По-настоящему задели за живое. Я люблю кататься, знаю, чего хочу. Даже сейчас, когда в половине одиннадцатого ночи я полуживая возвращаюсь с тренировки, все равно получаю колоссальное удовольствие от того, что все болит, что идет внутренняя ломка. Я действительно стала получать удовольствие от фигурного катания. И ко всему готова. Абсолютно ко всему», — приводит слова Столбовой «РИА Новости».

Ранее фигуристка в одном из интервью рассказала, что прекратила общение с Климовым еще с момента начала чемпионата мира в Милане, который российский дуэт был вынужден пропустить. Перед стартом соревнований Столбова получила разрыв связок голеностопа и проходила лечение в США. По ее словам, с тех пор партнер ни разу не вышел с ней на связь и не поинтересовался состоянием здоровья спортсменки.

Но, несмотря на расставание с Климовым, фигуристка тренируется не одна. Ее новым партнером стал Андрей Новоселов, с которым она начала сотрудничество в конце этого лета.

В период с 2014 по 2018 год фигурист выступал за сборную Франции и вместе с Лолой Эсбрат становился чемпионом страны. По словам Столбовой, она нашла своего нового партнера «чисто случайно», однако теперь испытывает настоящее удовольствие от совместных тренировок.

«Я продолжала лечиться, вкатываться и, можно сказать, ждала. Не сидела на форумах в интернете, не просила кого-то навести справки, разрушить чужую пару. Естественно, читала какие-то новости, поскольку знала, что послеолимпийское межсезонье всегда очень бурное. Но в целом все получилось чисто случайно. Не думаю, что сейчас стоит рассказывать о каких-то подробностях нашей работы, поскольку официально наша пара еще не существует, но никаких сомнений в том, что мы сможем кататься вместе, не было ни у меня, ни у него.

Это, наверное, как в любых отношениях: сразу ведь чувствуешь, комфортно тебе с человеком или нет. По взгляду, по касаниям, по манере речи, по заботе. И я сразу поняла, что больше никого не ищу. Понятно, что придется в каких-то вещах перестраиваться, обрастать новыми привычками, но это доставляет удовольствие.

Я начинаю заново обдумывать какие-то вещи, переосмысливать их. Мне нравится чувствовать эту совершенно новую партнерскую «химию», нравится, что опять заработал мозг», — поделилась своим откровением фигуристка.

Примечательно, что, рассказав о распаде дуэта с Климовым, Столбова «прошлась» и по тренерскому штабу, который, по ее мнению, также повлиял на разрыв. В частности, фигуристка заявила, что ее тренеры Нина Мозер Владислав Жовнирский приняли решение прекратить существование пары Столбова/Климов, не выслушав пожеланий самой спортсменки.

«Когда я поняла, что из нас четверых три человека это решение уже приняли, у меня в голове смешалось все: и непонимание, и обида, и еще свежий послеолимпийский осадок, и все это — на фоне травмы.

Я реально не понимала, почему мы не можем потратить ближайшие месяцы на то, чтобы залечить ногу и, грубо говоря, втопить так, чтобы подойти к сезону в достойном виде, а не так, как это получалось раньше», — сказала Столбова, при этом поблагодарив за поддержку другого известного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову.

Нина Мозер в свою очередь косвенно усомнилась в словах своей бывшей подопечной и выразила надежду на то, что под руководством своего нового наставника 26-летняя фигуристка «будет честной».

«Тема Ксении Столбовой уже давно всех интересует, еще с тех пор, когда я в Канныне сказала, что их с Федором олимпийский сезон станет последним в их карьере. Я отталкивалась от слов спортсменки. Но так и получилось в конечном итоге. Сейчас я не хочу ничего говорить, я желаю ей удачи, и надеюсь, что она будет откровенна и честна со своими новыми наставниками», — заявила Мозер в интервью «РИА Новости».

Вместе с Климовым Столбова выступала с 2009 года. До этого она занималась в паре с Артуром Минчуком, с которым никаких успехов не добилась.

Дуэт российских фигуристов, помимо золота Олимпиады-2014 в командных соревнованиях, также завоевал серебряные медали на Играх в Сочи в турнире спортивных пар и становился призером чемпионатов Европы и мира.