Медведева и Загитова: кто круче

Смолов против Глушакова: Медведева и Загитова померились игроками

Российские фигуристки Евгений Медведева и Алина Загитова готовятся к старту нового сезона. Спортсменки выйдут на лед официальных соревнований уже на следующей неделе.

Золотая и серебряная медалистки одиночного катания Олимпиады в Корее выступят практически в одно время. Только в разных частях света.

Экс-подопечная известного тренера Этери Тутберидзе Евгения Медведева начнет свой сезон участием в турнире Autumn Classic International-2018, который организовывает канадская федерация фигурного катания, входит в ежегодную серию «Челленджер».

Выбор спортсменки именно на эти соревнования пал не случайно. Уже несколько месяцев двукратная чемпионка мира работает с канадским тренером Брайаном Орсером и живет в Торонто. Небольшой городок Оквилл, который примет турнир, расположен примерно в 30 километрах от административного центра Онтарио, ставшего новым домом спортсменки.

На канадском турнире редко принимают участие россияне. Последними отечественными фигуристами, которые приезжали на Autumn Classic International был спортивный дуэт Василиса Даванкова и Александра Энберта. На турнире в 2014 году пара заняла шестое место.

Неудивительно, что на этот раз Медведева будет единственной россиянкой на льду Оквилла.

Всего в соревнованиях девушек-одиночниц примут участие 24 спортсменки. Короткая программа фигуристок начнется 20 сентября в 23:48 по московскому времени, произвольная — 21 сентября в 23:59. «Газета.Ru» проведет текстовые онлайн-трансляции соревнований.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова примет участие на турнире Ondrej Nepela Trophy в Словакии.

Станислава Константинова. Эти соревнования пройдут в Братиславе с 19 по 22 сентября. Кроме Загитовой в женском одиночном катании выступят россиянки Полина Цурская

Еще три российских дуэта выступят в танцах на льду — Бетина Попова/ Сергей Мозгов , Виктория и Синицина/ Никита Кацалапов . Как и соревнования в Канаде, турнир в Братиславе входит в ежегодную серию «Челленджер».

С короткой программой женщины выступят 20 сентября в 14.00, а с произвольной 22 сентября в 14.00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет вести онлайн-трансляцию соревнований.

Любопытно, что незадолго до своих первых официальных соревнований в новом сезона Медведева и Загитова опубликовали фотографии и с известными футболистами сборной России.

Ученица Брайана Орсера встретилась с капитаном московского «Спартака» Денисом Глушаковым.

«Теперь я немного знаю о футболе», — написала Медведева в инстаграме.

Подопечная Этери Тутберидзе опубликовала совместный снимок с нападающий столичного «Локомотива» Федором Смоловым.

«Рада была познакомиться», — поделилась впечатлениями фигуристка.

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Конечно, вряд ли спортсменки задавались целью поспорить, чей футболист на фотографии будет круче. Скорее всего, эти снимки не что иное, как просто забавное совпадение. Стоит отметить, что оба попавших в одним кадр с российскими чемпионками игрока сейчас переживают не лучшее время в карьере. Глушаков в последний момент не попал на чемпионат мира, где сборная России дошла до четвертьфинала, а Смолов стал антигероем турнира, неудачно пробив пенальти в решающем матче с хорватам и не забив ни одного мяча за пять игр мундиаля.