Тутберидзе жёстко ответила Медведевой

Этери Тутберидзе жёстко ответила Евгении Медведевой. Фигурное катание-2018

И добила: «Тебя к серебру Олимпиады вообще Загитова притащила». Зачем тренер убивает свою ученицу? Или это отчаянная попытка ее вернуть?

«Найди в себе силы уйти нормально»

Чуть больше недели назад из Канады, где теперь тренируется Евгения Медведева, пришла информационная «бомба». Канадский тренер Даг Хау , являющийся близким другом нынешнего наставника Евгении Брайана Орсера , заявил, что Тутберидзе после окончания Олимпиады-2018 сказала Медведевой, «что её карьере конец и что она больше ничего не добьётся». Потом были неловкие ситуации на контрольных прокатах сборной России в Москве, когда Медведева выходила на лёд с противоположного основному борта. Лишь бы не видеться с Тутберидзе. Понятно, что Тутберидзе должна была ответить. Это было вопросом времени. И вот, выждав некоторую паузу, она взяла слово.

«Уходят от всех. Это нормально. Человеку хочется попробовать что-то другое для себя, это нормально. Для меня ненормально — как человек уходит. Вот и всё. Найди в себе силы. Это страшно, наверное, правда, но надо. Для себя самого — не для меня».

Вроде бы всё очень корректно. Особенно в сравнении с тем, что пришло с другой стороны океана. Но при этом совершенно очевидно, что тренеру невероятно обидно от того, как от неё ушла подопечная, с которой они вместе пережили огромное количество побед.

«Это Загитова тащила Медведеву на Олимпиаде»

Понятно, что началось всё ещё полгода назад, а то и больше. Выйдя с олимпийского льда, Евгения Медведева, занявшая второе место и завоевавшая серебряную медаль, бросила фразу в сторону тренера, что та могла бы придержать Алину Загитову ещё на год в юниорах. Это открыло бы Медведевой дорогу к олимпийскому золоту. Тутберидзе не согласна с этим, считая, что это именно Загитова тянула за собой Медведеву, которая незадолго до Игр в Пхёнчхане получила травму и не успевала вернуть идеальную форму.

«16 лет девчонке… Ребёнок! С олимпийской медалью и с пониманием: весь мир на неё смотрит и ждёт, что она, она, девчонка, теперь сделает. И вот это ещё, что она что-то у кого-то чего-то отобрала… Да она завоевала. То, как она шла… Я вам скажу секрет. Я считаю, что благодаря Алине Женя так хорошо откаталась на Олимпиаде, потому что она её тащила».

Жёстко? Безусловно. Пока не очень понятно, чего здесь больше — попытки поддержать Загитову, на которую оказывается огромное давление после победы на Играх в столь юном возрасте, или же это просто способ отомстить Медведевой за то, как она ушла от тренера. Или, может быть, это отчаянная попытка вернуть Евгению к себе? Нет, в это верится меньше всего. После такого расставания, когда два человека даже не могут находиться рядом на одной площадке, воссоединение выглядит чем-то из параллельной реальности.

Что будет дальше?

Какой бы не была мотивировка Тутберидзе, ясно одно — это новый виток «холодной войны» между ней и Медведевой. А ведь сезон в фигурном катании ещё даже толком не начался. Не считать же таковым контрольный прокат в Новогорске и арене «Мегаспорт» в Москве. Но если даже там напряжение было максимальным, представьте, что будет, к примеру, на чемпионате России или чемпионате Европы в Минске в январе следующего года. Понятно, что при этом Загитову и Медведеву развели по разным этапам Гран-при. Вероятно, в ближайшее время мы увидим продолжение сериала с участием Тутберидзе и Медведевой. Возможно, вскроются новые подробности ухода спортсменки от тренера. Возможно, появятся и новые герои вроде друга Брайана Орсера, которые что-то где-то слышали и готовы этим поделиться. Кульминация сериала вполне может состояться в конце декабря в Саранске на чемпионате России, где Тутберидзе и Медведева будут проводить в одном закрытом пространстве слишком много времени. И вот тут «бомба» может взорваться так, что мало не покажется никому.