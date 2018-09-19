Медведева отказалась реагировать на критику

Фигуристка Медведева не обращает внимания на критику

Российская фигуристка призналась, что ее не беспокоит критика после турнира Autumn Classic в Оаквилле, ведь продемонстрированные программы еще не готовы до конца.

"Любые соревнования особенные и очень важные для меня, так что я всегда стараюсь показать максимум. Но люди всегда судят тебя очень быстро. Всегда. Но это нормально. Я просто не обращаю на это внимание.

Мы с Орсером уже проделали большую работу. Это всего лишь один процент от той работы, что нам предстоит сделать, но изменения уже заметны", — сказала Медведева в интервью NBC.