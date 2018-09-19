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Медведева отказалась реагировать на критику
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Фигуристка Медведева не обращает внимания на критику 

Газета.Ru + ещё 5 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своем отношении к критике, сообщает "Советский спорт".
Российская фигуристка призналась, что ее не беспокоит критика после турнира Autumn Classic в Оаквилле, ведь продемонстрированные программы еще не готовы до конца.
"Любые соревнования особенные и очень важные для меня, так что я всегда стараюсь показать максимум. Но люди всегда судят тебя очень быстро. Всегда. Но это нормально. Я просто не обращаю на это внимание.
Мы с Орсером уже проделали большую работу. Это всего лишь один процент от той работы, что нам предстоит сделать, но изменения уже заметны", — сказала Медведева в интервью NBC.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алина Загитова не проявляла радостных эмоций после победы на Олимпийских играх в Пхенчхане, чтобы не задеть чувства партнерши по команде Евгении Медведевой.
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