Медведева совершила роковую ошибку 

Выступление двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой на пятом этапе турнира серии «Челленджер» Autumn Classic не обошлось без падения в произвольной программе, сообщает ТАСС.
Из-за ошибки при исполнении тройного риттбергера переместилась на второе место.
После короткой программы Медведева опережала американку Брэди Теннелл и француженку Маэ Беренис Мейте. Но после произвольной программы россиянка опустилась на второе место, с незначительной разницей она (в сумме 204,89 балла) она уступила Теннел (206,41), француженка оказалась на третьем месте (178,89).
Почти полгода назад Медведева сменила тренера и переехала в Канаду. Её наставником стал 56-летний Брайан Орсер. Переезду в Канаду предшествовало расставание с тренером Этери Тутберидзе.