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Медведева рассказала о сложностях переезда в Канаду
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Фигуристка Медведева рассказала о сложностях переезда в Канаду 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о сложностях смены тренера и проблемах переезда, передает ТАСС.
«Волновалась ли я? Это мягко сказано! Ведь до этого в Канаде я была всего один раз, эта страна была мне совершенно незнакома. Решение было непростым и долгим. Я об этом уже много раз рассказывала — не будем вдаваться в подробности. Вообще, все, что касается этого переезда, мне далось эмоционально очень нелегко. Видимо, поэтому были и срывы, и слезы», — отметила фигуристка.
Также Медведева рассказала, что прежде всего пришлось изменить в жизни.
«Язык общения. Но поскольку у меня уже был небольшой опыт в общении на английском языке, то все прошло более-менее гладко. Сейчас мои навыки в английском, надеюсь, улучшились. Мы с моими тренерами стали понимать друг друга лучше. Пока я не очень свободно говорю, но стараюсь совершенствоваться».
Напомним, что Медведева решила покинуть группу Этери Тутберидзе после Олимпиады в Корее и теперь тренируется с канадским специалистом Брайаном Орсером.
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