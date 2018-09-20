Фигуристка Медведева рассказала о сложностях переезда в Канаду

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о сложностях смены тренера и проблемах переезда, передает ТАСС

«Волновалась ли я? Это мягко сказано! Ведь до этого в Канаде я была всего один раз, эта страна была мне совершенно незнакома. Решение было непростым и долгим. Я об этом уже много раз рассказывала — не будем вдаваться в подробности. Вообще, все, что касается этого переезда, мне далось эмоционально очень нелегко. Видимо, поэтому были и срывы, и слезы», — отметила фигуристка.

Также Медведева рассказала, что прежде всего пришлось изменить в жизни.

«Язык общения. Но поскольку у меня уже был небольшой опыт в общении на английском языке, то все прошло более-менее гладко. Сейчас мои навыки в английском, надеюсь, улучшились. Мы с моими тренерами стали понимать друг друга лучше. Пока я не очень свободно говорю, но стараюсь совершенствоваться».