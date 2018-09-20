Медведева уличила тренера во лжи

Тутберидзе не советовала Медведевой рожать

9 сентября YouTube-канал TheSkatingLesson опубликовал интервью канадского коллеги Тутберидзе Дугласа Хау, который дружит с новым наставником Медведевой Брайаном Орсером . Хау заявил, будто Орсер рассказывал ему, что после Олимпиады 2018 года Тутберидзе сообщила Медведевой, что она больше ничего не добьется в спорте и ей «пора рожать».

По словам самой Медведевой, впервые о совете Тутберидзе она услышала из того же интервью, которое назвала «сомнительным».

«Об этом мы (с Тутберидзе. — Прим. ред.) никогда не разговаривали», — подчеркнула фигуристка.