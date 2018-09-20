Медведева уличила тренера во лжи

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не советовала своей бывшей подопечной Евгении Медведевой уйти из спорта. Об этом сама фигуристка заявила ТАСС.
9 сентября YouTube-канал TheSkatingLesson опубликовал интервью канадского коллеги Тутберидзе Дугласа Хау, который дружит с новым наставником Медведевой Брайаном Орсером. Хау заявил, будто Орсер рассказывал ему, что после Олимпиады 2018 года Тутберидзе сообщила Медведевой, что она больше ничего не добьется в спорте и ей «пора рожать».
По словам самой Медведевой, впервые о совете Тутберидзе она услышала из того же интервью, которое назвала «сомнительным».
«Об этом мы (с Тутберидзе. — Прим. ред.) никогда не разговаривали», — подчеркнула фигуристка.
В мае Евгения Медведева сообщила о смене тренера. Этери Тутберидзе объяснила решение подопечной обидой. Якобы на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевавшая серебро спортсменка «по-детски» спросила наставницу, не могла ли она «Алину подержать еще год в юниорах», подразумевая выигравшую золото Алину Загитову.