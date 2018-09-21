Медведева в сексуальном наряде произвела фурор

Евгения Медведева показала недоброжелателям, что ее еще рано списывать со счетов. Россиянка заняла позицию лидера после короткой программы на Autumn Classic International 2018.

На своем первом после переезда в Канаду международном турнире Женя набрала 70,89 балла за короткую программу. Ближайшая соперница отстала от Медведевой больше чем на балл.

Выступление Евгении было практически безупречным. Она чисто исполнила каскад тройной флип — тройной тулуп, но немного недокрутила тройной лутц.

Поклонники же пришли в восторг от одного вида Жени. Для выступления Медведевой подобрали сексуальный наряд. Женственная фигура спортсменки в коротеньком платье с бахромой выглядела очень притягательно.

"Одна из главных тем на фсо в теме Жени. Какие будут платюшки))" "Шикарно Женя выглядит", "Так повзрослела, очень женственная стала", "Женя красотка, а платье очень секси", — (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.) пишут фанаты на спортивных форумах.