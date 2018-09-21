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Медведева в сексуальном наряде произвела фурор
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Медведева в сексуальном наряде произвела фурор 

Дни.ру 2 часа назад
Евгения Медведева показала недоброжелателям, что ее еще рано списывать со счетов. Россиянка заняла позицию лидера после короткой программы на Autumn Classic International 2018.
На своем первом после переезда в Канаду международном турнире Женя набрала 70,89 балла за короткую программу. Ближайшая соперница отстала от Медведевой больше чем на балл.
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Выступление Евгении было практически безупречным. Она чисто исполнила каскад тройной флип — тройной тулуп, но немного недокрутила тройной лутц.
Поклонники же пришли в восторг от одного вида Жени. Для выступления Медведевой подобрали сексуальный наряд. Женственная фигура спортсменки в коротеньком платье с бахромой выглядела очень притягательно.
"Одна из главных тем на фсо в теме Жени. Какие будут платюшки))" "Шикарно Женя выглядит", "Так повзрослела, очень женственная стала", "Женя красотка, а платье очень секси", — (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.) пишут фанаты на спортивных форумах.
Как писали Dni.Ru, в мае этого года Евгения Медведева объявила об уходе от Этери Тутберидзе. Девушка стала сотрудничать с Брайаном Орсером. Канадский специалист поработал не только над техникой Жени, после отъезда из России фигуристка сменила имидж.
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