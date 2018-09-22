Медведева удивила реакцией на собственный провал

Серебряный призер Олимпиады-2014 Евгения Медведева довольна прокатом на пятом этапе турнира Autumn Classic в Канаде. В произвольной программе 18-летняя фигуристка упала после исполнения тройного риттбергера.
«Я чувствую себя потрясающе. Это был невероятный опыт. Допустила много ошибок, но произвольная программа все равно хороша. Я могу катать её лучше, абсолютно чисто. Есть ещё чуть больше месяца, чтобы подготовиться к Skate Canada», — цитирует Медведеву NBC.
На Autumn Classic Медведева стала второй, уступив американке Брэди Теннелл. Хотя после короткой программы россиянка лидировала.