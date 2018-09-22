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Медведева удивила реакцией на собственный провал
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Упавшая в Канаде Медведева чувствует себя потрясающе 

News.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Серебряный призер Олимпиады-2014 Евгения Медведева довольна прокатом на пятом этапе турнира Autumn Classic в Канаде. В произвольной программе 18-летняя фигуристка упала после исполнения тройного риттбергера.
«Я чувствую себя потрясающе. Это был невероятный опыт. Допустила много ошибок, но произвольная программа все равно хороша. Я могу катать её лучше, абсолютно чисто. Есть ещё чуть больше месяца, чтобы подготовиться к Skate Canada», — цитирует Медведеву NBC.
На Autumn Classic Медведева стала второй, уступив американке Брэди Теннелл. Хотя после короткой программы россиянка лидировала.
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