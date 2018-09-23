Медведева оправдалась за провал в Канаде

«У меня тряслись ноги»: Медведева объяснила провал в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева , занявшая второе место на турнире Autumn Classic International — 2018, поделилась впечатлениями от открытия нового сезона, а также рассказала, что стало причиной поражения американке Брэйди Теннелл на соревнованиях в Канаде. По словам двукратной чемпионки мира, она преодолевает процесс адаптации.

22 сентября в канадском городе Оквилл завершился турнир серии «Челленджер» Autumn Classic International — 2018, на котором выступила российская фигуристка Евгения Медведева. Для 18-летней спортсменки эти соревнования стали первым под руководством нового тренера Брайана Орсера

По итогам короткой и произвольной программы Медведева расположилась на втором месте, набрав 204,89 балла. Победительницей соревнований с общим результатом в 206,41 балла стала Брэйди Теннел из США. Тройку лидеров замкнула француженка Мэ Беренис Мейте — 178,89.

По словам российской фигуристки, сейчас она проходит процесс адаптации к новым условиям и только вливается в новый сезон. При этом свою произвольную программу Медведева похвалила.

«Чувствую себя потрясающе. Это соревнование стало для меня невероятным опытом. Это первое соревнование для моей новой команды, моих новых тренеров и вообще всего-всего нового.

Было очень много ошибок и мест, где я могла бы показать себя лучше, но моя произвольная программа все равно очень хороша. Я чувствую, что могу катать ее лучше — абсолютно чисто», — цитирует фигуристку NBC.

Днем ранее Медведева удачно дебютировала под руководством Орсера и заняло первое место по итогам короткой программы, набрав 70,98 балла. Как отметила сама спортсменка, перед выходом на лед она испытала сильный стресс.

«Старт в Оквилле стал для меня морально переломным. В короткой программе я выходила на лед на трясущихся ногах и не скрываю этого. Безумно волновалась.

Для меня первый старт в сезоне и раньше всегда был очень нервным и всегда в какой-то степени выходил комом. Иногда мне удавалось справляться с собой лучше, иногда хуже, но трясущиеся ноги я чувствовала под собой всегда.

А вот в Оквилле в произвольной программе волновалась гораздо в меньшей степени, чем обычно. Скорее даже не волновалась, а четко контролировала свои действия, каждое свое движение», — приводит слова Медведевой РИА Новости.

Несмотря на самоконтроль, 18-летняя россиянка все-таки допустила ошибку в самый ответственный момент и во время исполнения тройного риттбергера в произвольной программе упала. Несмотря на падение, которое стоило Медведевой победы на турнире, сама спортсменка отнеслась к неудачному результату оптимистично.

«Будем считать, что это такой «Медведева-стайл» — упасть с последнего прыжка в начале сезона. Правда, раньше я падала с двойного акселя, а сейчас вот не справилась с риттбергером, что само по себе нонсенс. Это даже не столько от усталости, сколько от недостатка концентрации.

Значит, нужно больше нагрузки, специальной кардиоработы, чтобы выносливости хватало до конца программы. Воспринимаю отдельные недочеты, которые случились в катании, как факт», — отметила фигуристка, подчеркнув, что перед выходом на лед чувствовала себя не лучшим образом и была простужена.

Напомним, в мае Медведева приняла решение покинуть группу известного российского тренера Этери Тутберидзе и начала сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером. Как отметила сама россиянка, работа в новой группе позволила ей улучшить технику исполнения лутца.

«Иногда лутц получается настолько четко и хорошо, что Брайан даже восклицает вслух: «Вау! Это же был настоящий лутц!»

Я же сравниваю, каким был у меня этот прыжок год назад и какой он сейчас. И вижу, что все становится на место. Пусть это происходит не так стремительно, как хотелось бы. Чудес в этом отношении в фигурном катании не бывает, и Орсер не волшебник», — заявила российская фигуристка.

Медведева уже не первый месяц живет в Торонто и продолжает привыкать к новым условиям. Молодая россиянка призналась, что скучает по своим близким знакомым, общение с которыми сократилось по объективным причинам. При этом она заявила, что считает свое новое место жительство домом.

«Мой дом теперь там, где моя работа и моя команда. Я сама стала замечать, что стала принимать больше самостоятельных решений, проявлять больше личной инициативы. У нас в клубе довольно много свободного льда, соответственно, можно кататься самостоятельно. К счастью, моя команда всегда рядом. Всегда поддержат, направят, подскажут, на что обратить внимание. Я же пока еще не совсем взрослый человек. Но, как мне кажется, активно вливаюсь в эту реку», — подытожила Медведева.

Сезон для фигуристки только начался. Одними из основных стартов для нее станет выступление на Гран-при сезона-2018. Так, Медведева примет участие в двух этапах: в Канаде (26-28 октября) и во Франции (23-25 ноября).