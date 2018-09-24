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Медведева получила удар по репутации
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Сексуальная Медведева получила удар по репутации за провал на льду 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская высказалась о незатухающем конфликте фигуристки Евгении Медведевой и ее экс-наставницы Этери Тутберидзе и новом прокате. Уход спортсменки к канадцу Брайану Орсеру подорвал ее репутацию.
Тренер отметила, что ей не нравится вся эта история. По словам Чайковской, это был замечательный альянс, и теперь Жене осваиваться в другой команде будет тяжело.
Чайковская считает, что каждый переход такого выдающегося спортсмена, как Медведева, от одного тренера к другому — это плохо. По ее словам, всегда наступает момент, когда профессионал начинает "спускаться с горы".
"Вот тут ты меняешь тренера, потому что не видишь ошибок в себе, потому что считаешь, что ты гениален. И не желаешь обернуться и посмотреть, как же жить дальше", — цитирует Чайковскую сайт "Комсомольская правда".
К тому же, по словам Елены Чайковской, Медведева некрасиво рассталась с Тутберидзе.
"Девочка в любом случае должна была принести одну розу, сказать спасибо и тогда уехать, мне кажется", — считает она.
Заслуженный тренер уверена, что теперь не время "расставлять, кто первый, кто второй". Во всяком случае, она в сложные отношения Медведевой и Тутберидзе лезть не собирается.
По поводу нового проката Медведевой тренер заявила, что фигуристка не привезла нечто выдающееся ни по программам, ни по элементам. При этом Чайковская не видит ничего необычного и предосудительного в том, что Евгению включили в состав основной сборной России, поскольку она сильная спортсменка. К тому же россиянка заняла позицию лидера после короткой программы на Autumn Classic International — 2018. На первом после переезда в Канаду международном турнире Женя набрала 70,89 балла за короткую программу.
Напомним, она чисто исполнила каскад тройной флип — тройной тулуп, но немного недокрутила тройной лутц. Кроме того, поклонники пришли в восторг от одного вида фигуристки. Для выступления Медведевой подобрали сексуальный наряд — коротенькое платье с бахромой.
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