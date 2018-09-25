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Туктамышева станет «стюардессой»
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Российская фигуристка Туктамышева предстанет в образе стюардессы на показательных выступлениях 

RT на русском + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева представила свой костюм для показательных выступлений.
Россиянка предстанет в образе стюардессы из клипа Бритни Спирс на песню «Toxic». Именно за эту музыку проголосовало большая часть поклонников фигуристки.
«Хватит скучных гала-выступлений! Время отрываться! Думаю, вы уже поняли, под какую песню я буду кататься на гала. Но для начала надо на них попасть», — сообщила Туктамышева в своём Instagram.
Ранее Елизавета Туктамышева заняла первое место на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.
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