«Просилась к Медведевой»: в чем феномен Трусовой

«За четверной прыжок подарили самокат»: в чем феномен Трусовой

Юная россиянка Александра Трусова поменяла представление о женских возможностях в фигурном катании, разучив три четверных прыжка, которые раньше покорялись только мужчинам. Этери Тутберидзе считает, что она крепче Алины Загитовой, в день у девушки по шесть часов тренировок, а родители уверяют, что нисколько не давят на ребенка: она все делает без понуканий. «Газета.Ru» рассказывает удивительную историю 14-летней рекордсменки.

Одной из самых известных учениц Этери Тутберидзе Александре Трусовой всего 14 лет, а она уже навсегда вписала свое имя в историю фигурного катания. Все дело в том, что эта девочка исполняет четверные прыжки — те, что раньше считались исключительной прерогативой мужчин из-за более крепкого телосложения.

Считалось, что женское тело неспособно раскрутить себя на такое количество оборотов, но миниатюрная Александра разучила один за другим три (!) четверных прыжка, чем перевернула представление мира о фигурном катании и человеческих возможностях в данном виде спорта.

На данный момент в ее арсенале повышенной сложности присутствуют сальхов, тулуп и лутц. Правда, последний элемент Трусова исполнила на соревнованиях только один раз — и то судьи заметили там недокрут и поставили баллы как за тройной. Однако начало положено.

Ранее Александра уже стала первой представительницей прекрасного пола, которой удалось исполнить два четверных прыжка в одном программе (сальхов и тулуп). Кроме того, до нее никто из девушек не делал каскад из четверного и тройного прыжков — россиянка покорила и эту высоту.

Ее лучшая техническая оценка — 92,35. Такую сложность среди одиночниц больше не показывал никто — ни взрослые, ни юниоры.

Та рекордная программа, за которую Трусова получила столь высокую оценку за технику (и уверенно выиграла юниорский чемпионат мира — 2018) сразу начиналась с двух четверных прыжков — тулупа и сальхова.

Пока зрители и судьи пребывали в шоке, девушка уже показывала сложнейший тройной лутц и три каскада из тройных прыжков. Во всем выступлении обнаружился лишь один двойной прыжок — и то неудобный для многих фигуристов аксель, который, например, Евгения Медведева до сих пор исполняет не очень уверенно.

Абсолютно все элементы получили положительную оценку за чистоту исполнения. В это было сложно даже поверить, а уж как нелегко было это воплотить…

Тутберидзе уже признала, что считает Трусову более сильной фигуристкой, чем свою бывшую подопечную Медведеву и даже олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

«С Загитовой мы пытались разучить четверные. Занимались этим за год до Олимпиады, но потом закончили, ведь каждый прыжок — это риск. Даже если спортсменка умеет его делать, все равно это риск.

Она должна окрепнуть. Саша крепче. И я считаю, очень важно запрыгать эти прыжки до физиологических изменений, потому что потом девочки стараются удержать то, что наработали. Хотя бы удержать. С Медведевой мы тоже тренировали четверной…» — говорила наставница в интервью НТВ.

Но каким образом девочка из Рязани, которая попала в группу к Тутберидзе всего два года назад, сумела добиться таких умопомрачительных успехов?

«Мне нравится, когда тренеры, распределяя на катке задания, меня причисляют к группе мальчиков», — признавалась Александра в интервью Vogue. Дети.

Ее привлекает повышенная сложность, невыполнимые на первый взгляд вызовы.

«Обычно тренеры просят показать каскад из двух прыжков, из трех, а у Этери Георгиевны прыгаешь столько, сколько сможешь. Я в Японии (перед финалом юниорского Гран-при. — «Газета.Ru») на разминке прыгнула шесть тройных прыжков».

Она хочет тренироваться с лучшими и знает, с кого стоит брать пример.

«Я сама просилась к Этери Георгиевне, чтобы тренироваться с Женей Медведевой. Она очень много работала и очень-очень хотела победить».

«Я никогда не говорила Этери Георгиевне, что больше не могу. Я буду отбираться в тот год, когда будет Олимпиада, как и все.

И если тогда все будут прыгать четверные, я буду делать пятерные».

Трусова — неутомимый первопроходец, которого трудности не пугают, а лишь заставляют придумывать новые способы с ними справиться.

«Саша — фанатик. Ни разу такого не было, чтобы мне нужно было ее заставлять, «раздраконивать» на работу, — рассказывала Тутберидзе. — Она сама знает, что ей надо, и идет к цели. В случае Саши нужно тренироваться и молиться, чтобы не подвело здоровье».

«Я планирую и дальше усложняться технически, а также продолжать работу над второй оценкой (за артистизм, связующие элементы, чувство музыки. — «Газета.Ru»), — заявила Трусова сразу после первого этапа юниорского Гран-при этого сезона, который она выиграла с огромным преимуществом.

У 14-летней звезды — по две тренировки в день, куда входит общая физическая подготовка, занятия на льду, хореография и даже джаз.

Первая тренировка длится три с половиной часа (с 10.00 до 13.30), а вторая — «полегче» — два с половиной (с 15.30 до 18.00). При всем при этом Александра успевает понемногу двигаться по школьной программе, занимаясь по вечерам русским, математикой или английским.

При таком отношении к делу сложно рано или поздно не прийти к поставленной цели. Даже если эта цель — переворот в фигурном катании.

«За второй четверной прыжок мне подарили электросамокат. За первый — золотую цепочку и сережки с бриллиантами. А что за третий подарят — не знаю пока», — рассказывала Трусова вскоре после недокрученного четверного лутца.

Родители Александры сумели сохранить в своей дочери здоровую детскую психику вместо того, чтобы лепить из нее робота, которые безостановочно штампует прыжки и до смерти боится не оправдать ожиданий. Безусловно, семья поддерживает талантливую фигуристку, но старается не давить.

«На самом деле я никогда не думала, что фигурное катание для Саши — это всерьез и надолго. Мы привыкли жить сегодняшним днем. Получается — хорошо.

Моя задача помочь, чтобы получалось еще лучше, чтобы Саше было легко, комфортно, чтобы она не чувствовала себя ущемленной из-за того, что много времени тренируется, а летний отдых вместо трех месяцев, как у обычных школьников, ограничивается тремя неделями.

Поэтому мы стараемся за эти три недели так отдохнуть, что кто-то и три месяца не отдыхает. Все идет исключительно от желаний наших детей», — рассказывала мать Александры Светлана в интервью журналу «Мир фигурного катания».

Женщина поведала, что они с мужем решили не отдавать Сашу в спортивный интернат, где она могла бы все время посвящать спорту, поскольку считают, что ребенок должен расти вместе со своей семьей.

«Если и делать, то всем вместе, чтобы всем было радостно.

Муж всегда придерживается мнения, что мы прежде всего воспитываем не чемпионку, а нормального человека — личность.

Спорт, как известно, помогает воспитывать характер, но важнее, чтобы из сына или дочери вырос нормальный человек, с нормальными жизненными ориентирами», — подытожила Светлана.

Отец Трусовой Вячеслав также отметил, что Саша для него в первую очередь — это дочь, которая «очень любит папу», а не спортсменка и чемпионка.