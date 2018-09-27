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Липницкая рассказала о продолжении карьеры
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Липницкая рассказала о продолжении карьеры 

Рамблер + ещё 2 13 часов назад
Фото: Wang Lili/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Завершившая спортивную карьеру фигуристка Юлия Липницкая продолжит комментировать фигурное катание на телевидении. Об этом сообщает Sports.ru.
По информации сайта, на своей закрытой странице в соцсети «Инстаграм» Липницкая ответила на соответствующий вопрос одного из подписчиков утвердительно.
В ходе минувшего сезона Липницкая сотрудничала с каналом «Телеспорт». На нем фигуристка комментировала несколько этапов Гран-при по фигурному катанию, а также соревнования фигуристов на Олимпиаде 2018 года.
20-летняя Юлия Липницкая — чемпионка Европы и Олимпийских игр и серебряная медалистка чемпионата мира 2014 года.
Чуть более года назад Липницкая завершила спортивную карьеру. Одной из причин этого сама фигуристка называла анорексию. В феврале спортсменка объявила о создании академии фигурного катания совместно с фигуристкой Еленой Ильиных.
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