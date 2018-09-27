Липницкая рассказала о продолжении карьеры

Завершившая спортивную карьеру фигуристка Юлия Липницкая продолжит комментировать фигурное катание на телевидении. Об этом сообщает Sports.ru.

По информации сайта, на своей закрытой странице в соцсети «Инстаграм» Липницкая ответила на соответствующий вопрос одного из подписчиков утвердительно.

В ходе минувшего сезона Липницкая сотрудничала с каналом «Телеспорт». На нем фигуристка комментировала несколько этапов Гран-при по фигурному катанию, а также соревнования фигуристов на Олимпиаде 2018 года.

20-летняя Юлия Липницкая — чемпионка Европы и Олимпийских игр и серебряная медалистка чемпионата мира 2014 года.