Ученица Тутберидзе выиграла Гран-при среди юниоров 

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на пятом этапе Гран-при среди юниоров, сообщает "Советский спорт".
Косторная является ученицей Этери Тутберидзе, которая не присутствовала при победе ее подопечной. Сама тренер сейчас находится в Германии, где свою короткую программу на предсезонном прокате показала Алина Загитова.
Гран-при среди юниоров проходит в Чехии. Соотечественница Косторной Виктория Васильева заняла пятое место.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию пятого этапа.
Ранее сообщалось, что тренер Тарасова считает выступление Загитовой "хорошим".