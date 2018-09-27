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Ученица Тутберидзе выиграла Гран-при среди юниоров
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Ученица Тутберидзе выиграла Гран-при среди юниоров 

Газета.Ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на пятом этапе Гран-при среди юниоров, сообщает "Советский спорт".
Косторная является ученицей Этери Тутберидзе, которая не присутствовала при победе ее подопечной. Сама тренер сейчас находится в Германии, где свою короткую программу на предсезонном прокате показала Алина Загитова.
Гран-при среди юниоров проходит в Чехии. Соотечественница Косторной Виктория Васильева заняла пятое место.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию пятого этапа.
Ранее сообщалось, что тренер Тарасова считает выступление Загитовой "хорошим".
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