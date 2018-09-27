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Тарасова оценила выступление Загитовой
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Тренер Тарасова считает выступление Загитовой «хорошим» 

Газета.Ru + ещё 7 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Легендарный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алины Загитовой, которая победила на предсезонном прокате в Германии, передает "РИА Новости".
"На первом старте она доказывает, что имеет превосходство над всеми, что она олимпийская чемпионка.
Это ее первое соревнование в сезоне. И мы можем расценивать ее выступление как очень хорошее. У нее прекрасный костюм. У Этери Тутберидзе всегда очень хорошие костюмы. Видно, что Алине нравится программа. Нравится музыка, хотя она вряд ли кому-то может не нравиться. В этом же духе ей надо идти дальше", — заявила Тарасова.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию проката.
Ранее фигуристка Загитова побила мировой рекорд.
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