Тарасова оценила выступление Загитовой

Легендарный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алины Загитовой, которая победила на предсезонном прокате в Германии, передает "РИА Новости".
"На первом старте она доказывает, что имеет превосходство над всеми, что она олимпийская чемпионка.
Это ее первое соревнование в сезоне. И мы можем расценивать ее выступление как очень хорошее. У нее прекрасный костюм. У Этери Тутберидзе всегда очень хорошие костюмы. Видно, что Алине нравится программа. Нравится музыка, хотя она вряд ли кому-то может не нравиться. В этом же духе ей надо идти дальше", — заявила Тарасова.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию проката.
Ранее фигуристка Загитова побила мировой рекорд.