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Загитова высказалась о новом образе
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Фигуристка Загитова высказалась о новом образе из «Призрака Оперы» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свой новый образ, в котором она выступает на международном турнире "Небельхорн Трофи" в Оберстдорфе, передает "Советский спорт".
Загитова выступает под музыку из "Призрака оперы". После первого дня соревнований, где спортсменки представляли короткую программу, фигуристка лидирует.
"Это совершенно другой для меня образ. Сначала я вообще его не понимала. Даже когда посмотрела "Призрак оперы", то душой его не воспринимала, не могла прожить. Но тренеры мне помогали, объясняли, и каждый жест стал осмысленным, не просто поднятая рука, я начала вникать, что это означает.
Мне нравится в этой программе все. Я не привыкла много говорить, что конкретно нравится. Скажу так: мне просто очень нравится фигурное катание. И нравится кататься. Нравится моя программа", — цитирует Загитову Федерация фигурного катания на коньках России.
Ранее Авербух посоветовал не обращать внимание на рекорд Загитовой.
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