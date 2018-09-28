Фигуристка Загитова высказалась о новом образе из «Призрака Оперы»

Загитова выступает под музыку из "Призрака оперы". После первого дня соревнований, где спортсменки представляли короткую программу, фигуристка лидирует.

"Это совершенно другой для меня образ. Сначала я вообще его не понимала. Даже когда посмотрела "Призрак оперы", то душой его не воспринимала, не могла прожить. Но тренеры мне помогали, объясняли, и каждый жест стал осмысленным, не просто поднятая рука, я начала вникать, что это означает.

Мне нравится в этой программе все. Я не привыкла много говорить, что конкретно нравится. Скажу так: мне просто очень нравится фигурное катание. И нравится кататься. Нравится моя программа", — цитирует Загитову Федерация фигурного катания на коньках России.

Ранее Авербух посоветовал не обращать внимание на рекорд Загитовой.