Девочка созрела: Загитова шокировала откровенной программой

Российская фигуристка Алина Загитова после триумфа с мировыми рекордами на турнире в Германии сумела поразить зрителей и во время показательных выступлений. 16-летняя чемпионка Игр-2018 вышла на лед в обтягивающем костюме, исполнив роль Лары Крофт. «Газета.Ru» разбирается, как в сети отреагировали на вызывающий образ молодой спортсменки.

Чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане Алина Загитова поразила всю Германию своим выступлением на турнире серии «Челленджер» Nebelhorn Trophy — 2018, прошедшем в Оберстдорфе. Помимо победы по итогам короткой и произвольной программ 16-летняя россиянка удивила зрителей и во время показательных выступлений.

Так, Загитова предстала в образе Лары Крофт и, одетая в черные обтягивающие лосины и кожаную косуху, вышла под песню 2WEI — Survivor. Алина выполнила несколько тройных прыжков и серию технически сложных вращений, что вызвало бурную реакцию среди зрителей.

В самом начале выступления Загитова дерзко расстегнула «кожанку» и показательно, хитрым взглядом посмотрев на фотографов, положила ее на бортик площадки.

Занимательно, что необычной образ юной фигуристки нисколько не возмутил болельщиков. Наоборот — фанаты оказалась в восторге и заявили, что спортсменка «наконец-то повзрослела».

«После такого выступления никто не посмеет сказать, что она еще не доросла, женственности нет и все ее предыдущие рекорды надо отменить. Вот вам, получите еще три мировых рекорда. А показательный так вообще бомба», — заявил один из поклонников Загитовой.

Другой пользователь отметил необычный и откровенный костюм, который «подчеркивает красивые линии фигуры» спортсменки.

«Мощная, динамичная программа. Алина в новом образе, который очень ей идет.

Все гармонично — костюм, который подчеркивает красивые линии фигуры, музыку, показывающая мощь, воедино раскрепостил и создал образ энергии, силы воли. Выступала в свое удовольствие, тем самым вызывая восторг и восхищение. Алина хороша в своем великолепии», — написал подписчик, пожелав фигуристке удачи в новом сезоне.

Сама же Загитова осталась довольна своим выступлением в Германии, где она установила сразу несколько мировых рекордов. Сначала она победила в короткой программе, набрав 79,93 балла, а затем, показав результат 158,50 в произвольной программе и набрав рекордных 238,43 очка в сумме, одержала победу в женском одиночном катании на Nebelhorn Trophy.

«Оцениваю хорошо, но всегда есть куда стремиться, потому что ни одно выступление не может быть идеальным, случаются помарки, недочеты. Нужно более раскрепощенно кататься. Думаю, со временем это придет», — приводит слова Загитовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Судя по показательному выступлению, раскрепоститься 16-летней спортсменке действительно удалось. Более того, она уже начала задумываться о четверных прыжках в будущих соревнованиях. Кстати, в начале сезона, как заявила сама Загитова, она испытывала небольшие трудности со своей физической формой.

«Перед началом сезона были небольшие трудности, как у каждого спортсмена. После двух недель отпуска надо было нарабатывать форму, восстанавливать элементы, приспосабливаться к новому телу, ко всему.

У меня в этом сезоне все новое — программы, образы, и нужно было к этому привыкнуть. Сильно ли выросла за лето? Всего на пару сантиметров, а после Олимпиады сантиметров на пять», — отметила спортсменка.

#AlinaZagitova feels there is room to grow and wants to improve with each competition. #NebelhornTrophy2018 pic.twitter.com/ZYvUqnVlgD— Golden Skate (@goldenskate) 28 сентября 2018 г.

Выступлением Загитовой остались довольны и в руководстве ФФККР. Глава федерации Александр Горшков выразил мнение, что на предсезонном турнире олимпийская чемпионка Пхенчхана продемонстрировала хорошее катание. При этом он же отметил, что есть компоненты, которые необходимо доработать.

«Мы очень рады за Алину. Несмотря на то, что это начало сезона, ей удалось показать очень хорошее катание как в короткой, так и в произвольной программах. Конечно, есть над чем поработать в будущем, но до чемпионата мира еще полгода. Хочу пожелать ей удачи на дальнейших стартах», — цитирует Горшкова ТАСС.

В своей карьере 16-летняя Загитова стала чемпионкой Европы, выиграла финал Гран-при сезона-2017, а на зимних Олимпийских играх — 2018 завоевала золотую медаль в женском одиночном катании и серебряную награду в командных соревнованиях.

На прошедшем в Милане чемпионате мира — 2018 Алина заняла лишь пятое место, допустив три падения во время произвольной программы.