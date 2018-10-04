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Сотникова испугалась за свою безопасность
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Сотникова опасается за свою безопасность 

News.ru + ещё 25 1 час назад
Фото: ТАСС
Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова выразила озабоченность в связи с нападением на принадлежащий ей салон красоты. По словам 22-летней экс-фигуристки, о произошедшем она узнала от матери.
«Человек зашел в салон, искал меня, потом забрал лаки. Все это очень неприятно — если он сумасшедший, то никто не знает, чего он от меня хотел и что у него в голове. Я не являюсь настолько известной личностью, чтобы люди себя так вели», — цитирует Сотникову ТАСС.
Аделина затруднилась ответить, чем было вызвано такое поведение неизвестного. Но призналась, что такого с ней раньше не происходило.
«Может, не добавила в друзья в социальной сети? Раньше со мной подобного не происходило. Надеюсь, что полиция найдет этого человека до того момента, когда ему еще раз вздумается меня искать», — сказала Сотникова.
Ранее News.ru сообщал о том, что по данному факту ведутся оперативные мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника.
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