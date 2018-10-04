Угрожал поджечь: мать Сотниковой рассказала о нападении фаната

По словам женщины, после нападения на салон фаната прислал фигуристке письмо, в котором пригрозил «достать ее», облить бензином и поджечь.

Ольга Сотникова заявила, что теперь ее дочь боится выйти из дома и не будет чувствовать себя в безопасности, пока его не поймают.

«Мы тревожимся за свою жизнь и здоровье. <…> Он реально опасен и нездоров — сейчас он достал баллончик, завтра достанет нож», — заявила мать фигуристки.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный мужчина распылил газ из баллончика в московском салоне красоты, принадлежащем Сотниковой. По предварительной информации, в результате нападения пострадал охранник. По данным «МК», злоумышленник также похитил из салона 40 лаков для ногтей. Ущерб оценили в 26 тысяч рублей. Сама фигуристка заявила, что этот человек хотел найти ее.

По информации «МК», мужчина 25-30 лет начал активно преследовать фигуристку в марте. Семь лет назад он писал ей в соцсетях, но спортсменка не обращала внимания на его сообщения. Весной 2018-го он начал приходить в салон Сотниковой, сообщил сотрудникам, что он безработный, болен шизофренией и живет с родителями.

Мужчина рассказывал, что хочет сделать операцию по смене пола и попросить фигуристку помочь ему в распространении лекарства, «которое поможет многим людям». Во время последнего визита в салон он заявил, что отомстит фигуристке за отказ с ним общаться.