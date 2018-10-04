Ещё
Угрожал поджечь: мать Сотниковой рассказала о нападении фаната
Далее:
Читайте также:
Ещё

Угрожал поджечь: мать Сотниковой рассказала о нападении фаната 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Instagram
Мать олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Ольга прокомментировала нападение на салон красоты дочери и рассказала об угрозах поклонника. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По словам женщины, после нападения на салон фаната прислал фигуристке письмо, в котором пригрозил «достать ее», облить бензином и поджечь.
Ольга Сотникова заявила, что теперь ее дочь боится выйти из дома и не будет чувствовать себя в безопасности, пока его не поймают.
«Мы тревожимся за свою жизнь и здоровье. <…> Он реально опасен и нездоров — сейчас он достал баллончик, завтра достанет нож», — заявила мать фигуристки.
Ранее СМИ сообщили, что неизвестный мужчина распылил газ из баллончика в московском салоне красоты, принадлежащем Сотниковой. По предварительной информации, в результате нападения пострадал охранник. По данным «МК», злоумышленник также похитил из салона 40 лаков для ногтей. Ущерб оценили в 26 тысяч рублей. Сама фигуристка заявила, что этот человек хотел найти ее.
По информации «МК», мужчина 25-30 лет начал активно преследовать фигуристку в марте. Семь лет назад он писал ей в соцсетях, но спортсменка не обращала внимания на его сообщения. Весной 2018-го он начал приходить в салон Сотниковой, сообщил сотрудникам, что он безработный, болен шизофренией и живет с родителями.
Мужчина рассказывал, что хочет сделать операцию по смене пола и попросить фигуристку помочь ему в распространении лекарства, «которое поможет многим людям». Во время последнего визита в салон он заявил, что отомстит фигуристке за отказ с ним общаться.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изнасилованная» Роналду девушка заговорила о смерти31
Загитова шокировала откровенной программой65
Шипулина захотели выгнать из сборной1
На ЦСКА завели дело после крупной победы30
У Моуринью появился защитник
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
00:23
Черчесов дал совет пьющим россиянам
Футбол Прочее
06:47
Домрачева отказалась бегать с голой грудью
Биатлон
05:24
«Побью любого без сожаления»
MMA Статьи
02:01
Шараповой вынесли неожиданный вердикт
Теннис
00:51
Овечкин заговорил о завершении карьеры
Хоккей
00:51
Сотникова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
01:55
Интимные танцы Роналду попали на видео
Футбол
00:57
Назло Медведевой: дочь Тутберидзе дружит с Загитовой
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение