Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при в Любляне 

Бывшая ученица Этери Тутберидзе Анастасия Тараканова, которая теперь выступает под руководством Евгения Плющенко, одержала победу в произвольной программе на этапе юниорского Гран-при в Любляне, сообщает "Советский спорт".
Россиянка откатала свою программу без единой ошибки и получила 190,05 баллов. Серебро также ушло в копилку российской сборной — Анна Тарусина показала результат в 188.24 балла. Бронза за представительницей Южной Кореи Хаин Ли.
Ранее российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап юниорского Гран-при в Ричмонде.