Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при в Любляне

Россиянка откатала свою программу без единой ошибки и получила 190,05 баллов. Серебро также ушло в копилку российской сборной — Анна Тарусина показала результат в 188.24 балла. Бронза за представительницей Южной Кореи Хаин Ли.