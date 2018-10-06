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Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при в Любляне
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Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при в Любляне 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывшая ученица Этери Тутберидзе Анастасия Тараканова, которая теперь выступает под руководством Евгения Плющенко, одержала победу в произвольной программе на этапе юниорского Гран-при в Любляне, сообщает "Советский спорт".
Россиянка откатала свою программу без единой ошибки и получила 190,05 баллов. Серебро также ушло в копилку российской сборной — Анна Тарусина показала результат в 188.24 балла. Бронза за представительницей Южной Кореи Хаин Ли.
Ранее российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап юниорского Гран-при в Ричмонде.
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