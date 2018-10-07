Пример для Медведевой: Тараканова ушла от Тутберидзе и победила

Экс-ученица известного тренера Этери Тутберидзе 14-летняя Анастасия Тараканова победила на этапе юниорского Гран-при в словенской Любляне. После короткой программы спортсменка шла лишь на третьем месте, однако успешный произвольный прокат позволил ей завоевать золото.

Очередной этап юниорской серии Гран-при завершился триумфом российской фигуристки. Анастасия Тараканова победила на соревнованиях, которые проходили в словенской Любляне.

Этот этап оказался, пожалуй, самым драматичным. После короткой программы лидировала японка Томоэ Кавабата, россиянка Анна Тарусина занимала второе место, а ее соотечественница Тараканова — лишь третье.

14-летняя спортсменка находилась на грани пропасти. В прошлом году фигуристка отобралась в финал юниорского Гран-при, где заняла третье место, уступив только примам своего возраста — Анастасии Трусовой и Алене Косторной.

Год назад эти спортсменки были партнершами Таракановой по тренировкам — все девушки занимались в группе известного специалиста Этери Тутберидзе. Однако этим летом Анастасия последовала примеру Евгении Медведевой и еще нескольких спортсменок и ушла из школы «Самбо-70». Теперь она занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко

Возникший после Олимпиады в Корее тренд объяснить несложно — невероятная плотность талантливейших фигуристок на каждый квадратный метр льда дворца спорта «Хрустальный» порождает сумасшедшую конкуренцию внутри коллектива. И выдерживают ее не все. Да и как смириться с тем, что еще вчера ты в числе лучших в мире, а сегодня на родном льду появились те, кто круче и младше?

Тараковой было сложно конкурировать с Трусовой, Костроной и шокирующей мир фигурного катания своими четверными лутцами Анной Щербаковой . Спортсменка решила бросить вызов Тутберидзе и пойти своей дорогой.

На этапе ЮГП в канадском Ричмонде Тараканова была второй, проиграв Щербаковой. И для того, чтобы обеспечить себе участие в финале серии, Анастасии нужна была исключительно победа.

В короткой программе спортсменку подкосила одна ошибка — в каскаде с тройным лутцем она вторым прыжком исполнила двойной тулуп вместо тройного. Разница в баллах между элементами составляет три с половиной балла. Более того, даже за упрощенный каскад судьи поставили спортсменке отрицательную оценку — «минус 0,25». Тройной флип и двойной аксель у Таракановой получились идеальными, но подняться выше третьего места у нее не получилось.

Произвольная программа стала моментом истины для экс-ученицы Тутберидзе. Не попасть в финал для нее стало бы приговором, а авантюра со сменой тренера — провалом.

Тараканова выступала в произвольной программе под «Лунную сонату». Сначала зрители услышали произведение Бетховена в классическом исполнении, а затем градус драматизма взвинтила знаменитая партия этого же произведения на электрогитаре от Виктора Зинчука . Спортсменка была безукоризнена, допустив лишь одну помарку, опять прыгнув двойной тулуп вместо тройного. На этот раз в каскаде с тройным флипом.

В произвольной программе фигуристки выполняют не три прыжковых элемента, а семь. Поэтому отсутствие одного оборота легко затерялось в идеальном исполнении остального. Анастасия прыгнула каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер, каскад — двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, после чего двойной аксель, затем не совсем удачный каскад — тройной флип + двойной тулуп и завершила программу тройным лутцем и тройным флипом.

Тараканова смогла обойти почти на два балла еще одну россиянку Анну Тарусину, а лидирующая японка и вовсе не справилась с нервами и упала на своем первом же прыжке и откатилась на пятую строчку. Все. Анастасия справилась, буквально на флажке завоевав участие в финале.

Сразу после соревнований Тараканова много раз повторяла мысль о том, что она счастлива оказаться в шестерке лучших. Девушка записала видео для своего канала на YouTube.

«Я отобралась в финал Гран-при. Очень сильно переживала из-за этого. Переживала из-за своей короткой программы», — начала Тараканова.

Девушка испытала целую гамму эмоций, разрываясь между радостью от победы и досадой от неидеального каскада.

«Я второй раз сделал вместо «три-три» «три-два». Не понимаю, как это происходит. Я вроде доезжаю, сил у меня полно… Но меня заваливает на правый бок.

Мои прокаты были неидеальными, есть над чем работать, но, самое главное, что я отобралась в финал», — сказала Тараканова.

Эти соревнования стали первым турниром серии, где победу одержала не ученица Этери Тутберидзе.

Да, на этом турнире просто не было подопечных самого успешного специалиста последних лет. Но все-таки забрать у учениц Тутберидзе одно золото из семи (на последнем этапе в Армении явным фаворитом является Трусова) — дорогого стоит.

Финал Гран-при пройдет с 5 по 9 декабря в канадском Ванкувере. Там уже точно выступят Тараканова, Косторная, Щербакова и представительница Южной Кореи Ким Йе Лим. Две остальные путевки будут разыграны на следующей неделе в Ереване. С большой долей вероятности, пятое место финала останется за Трусовой, шестое может забрать еще одна россиянка — ученица Светланы Пановой Татьяны Моисеевой Алена Канышева в случае удачного выступления в Армении — победа или второе место с хорошим баллами.

Если Канышева эти условия не выполнит, путевка перейдет к Тарусиной.