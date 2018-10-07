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Российские фигуристы установили три мировых рекорда на финском турнире
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Российские фигуристы установили три мировых рекорда на финском турнире 

Газета.Ru + ещё 5 7 октября 2018
Фото: Газета.Ru
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли международный турнир Finlandia Trophy, сообщает "Советский спорт".
Степанова и Букин исполнили произвольную программу и установили три новых рекорда в танцах на льду.
Накануне российские спортсмены лидировали в соревновании после ритм-танца, набрав за выступление 79,16 баллов. 7 октября произвольный прокат фигуристов был оценен судьями в 121,62 балла.
Степанова и Букин побили рекорд канадцев Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже, которые получили 120,74 на пятом международном турнире Autumn Classic International, и рекорд американских спортсменов Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью по сумме программ — 197,42. Сумма российских фигуристов за все выступления составляет 200,78.
Ранее сообщалось, что экс-ученица известного тренера Этери Тутберидзе 14-летняя Анастасия Тараканова победила на этапе юниорского Гран-при в словенской Любляне.
Фигурное катание. Турнир Finlandia Trophy. Танцы на льду 1. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 200,78. 2. Оливия Смарт / Адриан Диас (Испания) — 180,07. 3. Мари-Жаде Лорьо / Ромэн Ле Гак (Франция) — 175,46. 5. Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов (Россия) — 167,94. 7. Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия) — 159,67.
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