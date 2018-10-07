Российские фигуристы установили три мировых рекорда на финском турнире

Степанова и Букин исполнили произвольную программу и установили три новых рекорда в танцах на льду.

Накануне российские спортсмены лидировали в соревновании после ритм-танца, набрав за выступление 79,16 баллов. 7 октября произвольный прокат фигуристов был оценен судьями в 121,62 балла.

Степанова и Букин побили рекорд канадцев Кэйтлин Уивер Эндрю Поже , которые получили 120,74 на пятом международном турнире Autumn Classic International, и рекорд американских спортсменов Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью по сумме программ — 197,42. Сумма российских фигуристов за все выступления составляет 200,78.