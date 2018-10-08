Триумфальные танцы: как российские фигуристы покорили мир

Танцевальная пара Александра Степанова Иван Букин с мировым рекордом одержала победу на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспо. Российские фигуристы в общей сумме набрали 200,78 балла, что является лучшим результатом после введения Международным союзом конькобежцев (ИСУ) новых правил.

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин с большим отрывом заняли первое место в соревнованиях танцевальных пар на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо. Дуэт по итогам двух программ набрал 200,78 балла, что на 20 очков больше, чем у испанской пары Олимии Смарт и Адриана Диаса , расположившихся на второй строчке.

За ритмический танец Степанова и Букин набрали 79,16 балла, а за произвольную программу — 121,62. Таким образом, россияне смогли установить абсолютный мировой рекорд по набранным баллам как в каждой из программ, так и по сумме выступлений.

Ранее лучшими по данному показателю были американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, победившие на турнире U. S. International Figure Skating Classic в Солт-Лейк-Сити, который состоялся в сентябре. Тогда американцы набрали в общей сумме 197,42 балла (79,11 балла за ритмический танец, 118,31 балла — за произвольный).

Данное достижение было установлено после введения новых правил. Напомним, что перед началом сезона Международный союз конькобежцев (ИСУ) принял решение изменить систему оценок уровня исполнения. Согласно ей элементы оцениваются по шкале от «-5» до «+5», тогда как ранее исполнение оценивалось от «-3» до «+3».

В связи с изменением системы оценок все мировые рекорды, установленные до нового сезона, были переведены в разряд исторических, а новые результаты стали отсчитываться заново.

Так, например, до нововведений абсолютный мировой рекорд в соревнованиях танцевальных пар принадлежал французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону . Французский дуэт показал лучшие результаты как в ритмическом танце (83,73) и в произвольной программе (123,47), так и в общей сумме — 207,20.

Что касается Степановой и Букина, то во время выступления в ритм-танце произошел казус — судьи неожиданно остановили музыку в середине проката. Причиной этого стал серпантин, появившийся на льду. Только после того, как конфетти было убрано, российскому дуэту разрешили продолжить выступление.

«Это не было прокатом, такое в первый раз у нас. За всю нашу карьеру ничего подобного не происходило, чтобы рефери останавливал соревнования. Поэтому сложно что-либо говорить по прокату. Несмотря на это, мы продолжили кататься, потому что непонятно было, что происходит. Я ехал спиной, а Саша говорит: «Ваня, свистят». Музыку остановили», — цитирует Букина пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Степанова поддержала своего партнера и отметила, что из-за данной ситуации «зрители не смогли полностью получить общую нужную картину».

«Это очень обидно, что мы не смогли показать полную программу. На дорожке я увидела, что что-то полетело, причем полетело откуда-то сверху», — заключила фигуристка.

Примечательно, что с парой Степановой и Букина неприятные ситуации происходят не первый раз. Одним из самых обидных для дуэта эпизодом стал недопуск на Олимпийские игры — 2018 в Пхенчахне.

После того, как Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР), а также запретил российским спортсменам выступать на Играх под национальным флагом и гимном, руководство МОК передавало атлетам индивидуальные приглашения на Олимпиаду.

Букин оказался в числе тех, кто до Игр был не допущен без объяснения причин.

После участия в турнире в Финляндии фигуристы оценили реформы, проведенные ИСУ. Так, по мнению Букина, благодаря новым правилам танцы на льду стали более зрелищными.

«Мы до сих пор до конца не поняли, как работает новая система, потому что все поменялось в корне. Сейчас в элементах, которые оценены невысоким уровнем, можно компенсировать баллы за счет другого и вытащить их. Или новые элементы. Блок на одной ноге, хореодорожка…

Но мне нравится. Мне кажется, это интересно. Программы разбавили элементами, которые делают их более зрелищными, но не сильно перегружают в то же время», — сказал фигурист.

Степанова и Букин примут участие в двух этапах Гран-при сезона-2018. Российский танцевальный дуэт выступит в Хельсинки (2-4 ноября) и в Москве (16-18 ноября).