Россиянка отказалась выступать в США

Серьезные соревнования в фигурном катании на взрослом уровне еще не начались, а сборная России уже несет первые потери. 19-летняя фигуристка Елена Радионова отказалась от поездки на этап Гран-при в США из-за неожиданного повреждения.

В своих соцсетях фигуристка вообще нередко призывает находить в жизни позитив и гораздо больше выкладывает фото с прогулок по Москве, чем с тренировок.

Возможно, к такому философскому взгляду на жизнь девушка пришла после крайне тяжелого периода своей карьеры, который она переживает на протяжении двух последних лет.

В сезоне-2016/17 после весьма успешного начала (первое место этапа Гран-при в Пекине и второе — в Москве) результаты спортсменки неожиданно пошли на спад: в финале Гран-при она допустила ошибки и стала самой последней, а затем провалилась и на чемпионате России, заняв лишь пятое место.

Естественно, что с такими результатами она не смогла отобраться на самые важные старты в том году — чемпионат Европы и мира. А ведь, казалось бы, совсем недавно Елена считалась едва ли не главной фигуристкой России:

она дважды побеждала на юниорском чемпионате мира, брала серебро в финале Гран-при и на первенстве Европы…

На этапе Гран-при в Москве она стала четвертой, а в Пекине завоевала бронзовую медаль, что, впрочем, не помогло ей пробиться в финал.

На чемпионате России фигуристка и вовсе стала десятой — и на этом сезон для Радионовой был закончен. С такими баллами нельзя рассчитывать на участие в Олимпиаде, чемпионате Европы или мира. Тренер спортсменки Буянова уже тогда сообщила, что они начинают готовиться к следующему сезону — практически за 10 месяцев до его начала.

В августе сама Елена анонсировала, что хочет стать первооткрывателем в фигурном катании и станет первой спортсменкой, выступающей под рэп. Во второй части ее короткой программы под композицию Эми Уайнхаус You Know I'm No Good действительно звучит жесткий бит.