Ещё
Загитова уступила звание спортсменки года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Загитова уступила звание спортсменки года американской паралимпийке 

Lenta.ru + ещё 8 3 часа назад
Американская чемпионка паралимпийских игр, лыжница Оксана Мастерс удостоилась звания спортсменки года по версии Women's sports foundation (WSF), обойдя в том числе и российскую фигуристку Алину Загитову. Об этом объявил фонд в своем Twitter-аккаунте.
Мастерс выбрали лучшей представительницей индивидуальных видов спорта. Это второй случай в истории, когда награды WSF удостаивается спортсмен с ограниченными возможностями.
24 июля стало известно, что за награду поборется 16-летняя Загитова. В феврале 2018-го россиянка завоевала золотую и серебряную медали на Олимпийских играх в Пхенчхане. Также на счету Загитовой победа на чемпионате Европы, прошедшем в Москве.
Мастерс на Паралимпийских играх в Пхенчхане завоевала сразу пять медалей. Как лыжница она выиграла две золотых и одну бронзовую медаль. Выступая в биатлоне, Мастерс дважды завоевывала серебро.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский клуб отстранили от еврокубков
«Вот тебе и здрасьте»: Хабиб разозлил россиян55
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот807
Медведева встретила фигуриста из США
Нурмагомедов пригрозил известному рэперу217
Видео
02:57
Тюрьмы не будет? Кокорины извинились
Футбол
00:50
Решена судьба Хабиба
MMA
01:40
Мамаеву предъявили первое обвинение
Футбол Прочее
00:10
Мэйуэзер выставил Нурмагомедову ультиматум
Бокс
02:57
Когда выпустят Мамаева
Футбол Статьи
01:42
Нурмагомедов пригрозил известному рэперу
MMA
03:12
Украинский футболист ответил за русский язык
Футбол В мире
06:14
Стало известно, сколько Россия заработала на ЧМ
Футбол Политика
02:57
Россияне вынесли вердикт Кокорину и Мамаеву
Футбол Социология
01:02
Голых братьев Кличко увековечили на Украине
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение