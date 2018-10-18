Не лучшая в мире: Загитова проиграла американке с Украины

Российская фигуристка Алина Загитова , победившая на Олимпийских играх — 2018 и недавно установившая мировые рекорды по всем видам программ, проиграла борьбу за звание лучшей спортсменки года американской чемпионке Паралимпиады Оксане Мастерс родом из Украины. «Газета.Ru» объясняет, почему это не должно удивлять российских болельщиков.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова не смогла стать спортсменкой года по версии Женского спортивного фонда (Women's sports foundation). Россиянка уступила в борьбе американской лыжнице Оксане Мастерс, которая весьма успешно показала себя на Паралимпийских играх — 2018, завоевав две золотых и одну бронзовую медали в лыжных гонках, а также две серебряных награды в биатлоне.

Любопытно, что американская спортсменка ранее носила фамилию Бондарчук (по некоторым сведениям — Бондарь) и вообще родилась на территории Украины, когда та еще входила в состав СССР (сейчас ей 29 лет). Девочку ждала крайне непростая судьба — у нее было множество врожденных патологий: разная длина ног, пять сросшихся пальцев на руках (без больших), по шесть пальцев на ногах…

Такой набор объясняли последствиями аварии на Чернобыльской АЭС — родители Оксаны были родом из тех мест. Вскоре они отказались от дочки и отдали ее в детский дом. Оттуда ее в семь лет удочерила американка Гей Мастерс.

«После переезда в Америку Оксана очень часто просила меня приготовить борщ и кашу, которыми детей постоянно кормили в детском доме.

В то время я преподавала в университете, бабушка одного из моих студентов была родом из Украины. Узнав, что я удочерила девочку из ее родной страны, она передала мне рецепт борща. Ради Оксаны я научилась готовить эти блюда», — рассказывала приемная мать будущей паралимпийской чемпионки.

В США девочка перенесла около десяти операций. Обе ноги в итоге пришлось ампутировать (одну — ниже, а другую — выше колена), однако Оксана научилась ходить на протезах и не бросила спорт.

Она занималась академической греблей для безногих и на летней Паралимпиаде в Лондоне-2012 завоевала бронзовую медаль в паре с Робом Джонсом

Затем девушка решила переквалифицироваться на зимние виды спорта — она даже научилась кататься на коньках в протезах, хотя это было довольно опасно. Однако паралимпийцы не соревнуются в фигурном катании или конькобежном спорте, поэтому Оксане пришлось сосредоточиться на биатлоне и лыжных гонках.

Она весьма преуспела в этом и привезла медали с Паралимпийских игр в Сочи — 2014, а затем и из Пхенчхана-2018. Сейчас Оксана живет полноценной жизнью спортивной звезды и иногда снимается в откровенных календарях.

Победа над Загитовой в борьбе за престижную спортивную премию может еще больше укрепить позиции Мастерс — правда, только в Америке. За пределами своей страны (да и в самой стране, пожалуй) паралимпийцы, к сожалению, пользуются не очень большой популярностью.

В целом паралимпийские соревнования — это закрытый вид досуга, интересный в основном самим его участникам и специфической аудитории с физическими ограничениями, которая тоже раздумывает над тем, чтобы попробовать свои силы в чем-то подобном. И в этом кроется одна из странностей выбора лучшей спортсменки года.

Дело в том, что премия Женского спортивного фонда вручается за привлечение большого количества девушек в спорт. Это и является главной целью организации, основанной в 1974 году легендарной американской теннисисткой Билли Джин Кинг, которая уже много лет активно борется за равные права женщин и мужчин в спорте.

Очевидно, что Загитова просто в силу более высокой популярности своего вида спорта вызвала огромный общественный резонанс и привлекла больше детей к фигурному катанию, чем Мастерс к лыжам и биатлону, даже несмотря на трагическую жизненную историю украинской американки и ее, безусловно, невероятные достижения. Так что сравнивать двух этих спортсменок по одинаковым показателям и сталкивать в одной премии просто некорректно.

Кроме того, даже если рассматривать только спортсменок с ограниченными возможностями, то можно найти среди них достаточно девушек, которые завоевали не меньше медалей, чем Мастерс, и тоже с нелегкой судьбой.

Например, российская лыжница и биатлонистка Екатерина Румянцева так же, как и Оксана, росла в детдоме, поскольку мать отказалась от нее при рождении, узнав, что у ребенка есть серьезные проблемы со здоровьем.

Девочка пошла в обычную школу, где ей пришлось пережить немало трудных моментов из-за своей необычной внешности: у нее есть не все пальцы на руках, и спортсменка до сих пор прикрывает одну руку на фотографиях.

Без каких-либо специальных условий девочка занималась спортом наравне со здоровыми детьми: отжималась 58 раз, ездила на лыжах быстрее всех даже без палок, которые просто не могла держать, играла в мужской сборной по футболу (потому что женской не было).

Итог: на своей дебютной Олимпиаде в Пхенчхане Екатерина завоевала три золота и два серебра, но даже не была даже номинирована на премию Женского спортивного фонда.

Однако все становится ясно, стоит немного вникнуть в историю фонда. Эта некоммерческая организация не получает никакого финансирования из-за рубежа и, по сути, является чисто американской. Логично, что они стремятся поощрять в первую очередь своих соотечественниц.

Должна где-то получить свое признание и Оксана Мастерс. За свою блестящую восьмилетнюю карьеру, в ходе которой девушка помогала людям с ограниченными возможностями находить новую мотивацию в жизни, она это вполне заслужила.

В индивидуальной награде «Лучшая спортсменка года», которая вручается с 1993 года, лишь четыре раза побеждали не представительницы Америки, так что удивлять или даже расстраивать нынешний результат никого не должен.