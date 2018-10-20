Тарасова и Морозов лидируют на этапе Гран‐при в США

Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на этапе Гран‐при в США

Россияне Евгения Тарасова Владимир Морозов лидируют после исполнения короткой программы спортивных пар на первом этапе Гран-при по фигурному катанию «Скейт Америка». Спортсмены набрали 71,24 балла. Вторая российская пара Алисы Ефимовой и Александра Коровина с 62,38 балла занимают второе место. Замыкает тройку немецкий дуэт — Минерва Фабьенне Хазе и Нолан Сигерт, в их активе 60,04 балла.

Тарасова и Морозов получили высокие оценки за подкрутку и тодес четвертого уровня, однако сорвали тройной тулуп (за него по новой системе оценки пара получила минусовой коэффициент). У другой российской пары также не удался прыжкой тройной сальхов и с ошибками исполнены вращения.

Американские пары также допустили большое количество ошибок и остались за пределами тройки. Эшли Кейн и Тимоти Ледук получили баллы ниже базовой стоимости программы и заняли четвертое место (57,62). Бронзовые призеры Олимпийских игр Алекса Шимека и Крис Книрим лишь пятые (57,31).