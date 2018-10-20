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Тарасова и Морозов лидируют на этапе Гран‐при в США
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Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на этапе Гран‐при в США 

360tv.ru + ещё 10 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
Еще один российский дуэт — Алиса Ефимова и Александр Коровин занимают второе место. Произвольные программы спортсмены покажут уже вечером в субботу.
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после исполнения короткой программы спортивных пар на первом этапе Гран-при по фигурному катанию «Скейт Америка». Спортсмены набрали 71,24 балла. Вторая российская пара Алисы Ефимовой и Александра Коровина с 62,38 балла занимают второе место. Замыкает тройку немецкий дуэт — Минерва Фабьенне Хазе и Нолан Сигерт, в их активе 60,04 балла.
Тарасова и Морозов получили высокие оценки за подкрутку и тодес четвертого уровня, однако сорвали тройной тулуп (за него по новой системе оценки пара получила минусовой коэффициент). У другой российской пары также не удался прыжкой тройной сальхов и с ошибками исполнены вращения.
Американские пары также допустили большое количество ошибок и остались за пределами тройки. Эшли Кейн и Тимоти Ледук получили баллы ниже базовой стоимости программы и заняли четвертое место (57,62). Бронзовые призеры Олимпийских игр Алекса Шимека и Крис Книрим лишь пятые (57,31).
Тарасова и Морозов занимаются в группе Нины Мозер. В минувшем сезоне россияне выиграли чемпионат Европы, заняли второе место на мировом первенстве и остались лишь четвертыми на Олимпиаде в Пхёнчхане. После олимпийского сезона пару готовит олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков.
Вторую российскую пару Ефимова — Коровин тренируют Олег Васильев и Тамара Москвина.
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