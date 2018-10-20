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Костнер пропустит этапы «Гран-при»
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Фигуристка Костнер пропустит этапы «Гран-при» 

News.ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Итальянская фигуристка Каролина Костнер пропустит этапы «Грин-при» в сезоне-2018/19. Причина — боль в левом бедре и воспаление проксимального сухожилия.
«Очень разочарована тем, что не смогу в этом сезоне выступить на «Гран-при». Но моё тело можно сравнить с машиной, которой периодически необходимы проверки и ремонт», — цитирует Костнер La Gazzetta Dello Sport.
После она подчеркнула, что решила не затягивать с лечением, так как не хочет рисковать.
«Хочу лучше подготовиться ко второй части сезона», — заключила фигуристка.
Ранее сообщалось, что Костнер снялась с «Гран-при в Финляндии и с Trophée de France
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