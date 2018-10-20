Фигуристка Костнер пропустит этапы «Гран-при»

Итальянская фигуристка Каролина Костнер пропустит этапы «Грин-при» в сезоне-2018/19. Причина — боль в левом бедре и воспаление проксимального сухожилия.

«Очень разочарована тем, что не смогу в этом сезоне выступить на «Гран-при». Но моё тело можно сравнить с машиной, которой периодически необходимы проверки и ремонт», — цитирует Костнер La Gazzetta Dello Sport.

После она подчеркнула, что решила не затягивать с лечением, так как не хочет рисковать.

«Хочу лучше подготовиться ко второй части сезона», — заключила фигуристка.

Ранее сообщалось, что Костнер снялась с «Гран-при в Финляндии и с Trophée de France