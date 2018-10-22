Загитова против Медведевой. Чья возьмет?

Теперь по-взрослому

Шансы есть везде

На этапе Гран-при в США российские спортсмены преимущественно показывали результаты, которые от них ждали. Выше головы не прыгали, но и под лед почти никто не провалился.

Преимущество российской спортивной пары Евгении Тарасовой Владимира Морозова по сумме двух программ над ближайшими соперниками составило 25 баллов. Даже несмотря на ошибки в короткой программе, лидеры сборной в произвольной программе уже показали высокий уровень катания, достойный претендентов на высшие награды сезона.

Это был первый старт для пары с новым тренером Максимом Траньковым. По его признанию, пока пара неплохо «выезжает на багаже, заложенном Ниной Мозер ». Но при этом невооруженным глазом заметно, что Траньков изрядно переработал образы Евгении и Владимира, и вряд ли мы увидим возвращение костюмов этой пары из олимпийского сезона «Мне не стыдно за работу, проделанную над их имиджем. Но над технической частью предстоит еще немало потрудиться», — отметил Траньков.

В соревновании танцевальных пар однозначного лидера не выявилось. Россию представлял дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро . Пара является вторым номером российской команды, хотя и имеет опыт Олимпиады за плечами в отличие от нынешних лидеров — Александры Степановой Ивана Букина . Танго в исполнении Тиффани и Джонатана судьи оценили в 73,30 балла, причем по технике они были сильнее всех участников. Первое место после ритм-танца заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, которые были близки к мировому рекорду Степановой и Букина, но потеряли баллы из-за развалившегося костюма и потери баланса. Второе место с отрывом от российской пары в 1,5 балла заняли итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри, так что и в отсутствие двух лидирующих пар команды борьба за медали ведется.

Среди одиночников многие ждали выступления Сергея Воронова с произвольной программой, так как ее поставил фигурист Денис Тен , погибший летом 2018 года. В итоге 31-летний российский фигурист набрал 226,44 балла и занял третье место. Вторым также стал ветеран фигурного катания Михал Бржезина . Безоговорочным лидером в этой части турнира являлся чемпион мира канадец Натан Чен . Он получил на 41 балл больше, чем ближайший преследователь. Чен не только победил на турнире, но так же, как и Загитова, установил два мировых рекорда.

Не встретились на американском льду и две сильнейшие российские фигуристки — Загитова и Медведева. Их дуэли ждут болельщики по всему миру. За противостоянием вчерашних подруг в нынешнем сезоне будет очень интересно следить.

Оружие выбрано

Пока на официальных стартах Загитова подтверждает титул олимпийской чемпионки и ставит рекорд за рекордом, показывая скептикам, что провал на чемпионате мира — всего лишь случайность. В то время как Медведева впервые во взрослой карьере проигрывает места на официальных турнирах кому-то кроме Алины — на «Осенней классике» спортсменка пропустила вперед на 1,5 балла американку Брейди Теннел. Конечно, этот турнир не входит в число основных, а в начале сезона упрекнуть спортсменку, сменившую весной тренера, в том, что она не выдает идеальных прокатов, слишком жестко. Сейчас Медведева не только вкатывает новые программы, но и нарабатывает элементы, за счет которых будет уменьшать техническое превосходство Загитовой. Так в сети появилось видео с тренировки, на которой Евгения исполняет каскад из тройного лутца и тройного ритбергера, который был главным оружием Алины на Олимпиаде в Пхенчхане. Так что от Медведевой можно ждать и других технических новшеств после ухода к Брайану Орсеру

Загитова напротив оттачивает компоненты программы, по которым она все же проигрывала Медведевой в прошлом сезоне. По словам Татьяны Тарасовой, Алина начала дышать в произвольной и чувствовать программу, поэтому и результаты пошли вверх, и спортсменка стала держаться увереннее. Кроме того, Загитова активно работает над собственной популярностью. Об этом говорят не только рекламные контракты, появившиеся у чемпионки, но и возросшая регулярность общения со СМИ. Перед началом сезона, 13 октября, Алина приняла участие в японском телешоу, в которое регулярно приглашают в том числе российских фигуристов. Но, как правило, участие в них спортсмены принимают в финале сезона, когда соревнования завершены, и нет риска выпасть из тренировочного графика из-за перелета или травмы.

Возможно, Загитова так рискует из-за желания выйти на первое место и по популярности. Внимание к олимпийской чемпионке, конечно, велико, но драматическая история Медведевой, ее волевое решение сменить тренера привлекает людей сильнее. Конечно, это играет Евгении на руку — за ее судьбой следят, ее либо критикуют, либо поддерживают. А Загитова в прошлом сезоне была в статусе темной лошадки, затем в позиции юниорки, которая играючи шла по взрослому сезону и неожиданно выиграла Олимпиаду, но не смогла справиться с собой на чемпионате мира, и для многих так и осталась девочкой в красной пачке.

Сейчас же Загитова и ее тренеры формируют стиль сильной девушки, которая борется с трудностями и проходит через них. Это можно увидеть даже по показательному номеру, который Алина катает в образе воинственной героини игр и фильмов Лары Крофт под песню Survivor. Из маленькой девочки в комбинезоне с кошачьим принтом она стала серьезной девушкой в кожаном костюме. А поскольку Медведева сейчас сконцентрирована на работе с новым тренером и совершенствовании собственных прокатов, в этом плане конкуренции для Алины она не составит.

К чему приведет эта гонка за популярностью, увидеть можно будет только в очном соперничестве спортсменок, когда по аудитории придется решить, кого она поддерживает сильнее. Но эта встреча состоится не раньше финала Гран-при, так как на его этапах два лидера сборной были ожидаемо разведены друг от друга.

В любом случае и Медведева, и Загитова в этом сезоне точно будут в центре внимания. Пока Медведева в статусе догоняющей, но, возможно, в паре с канадским тренером спортсменке удастся сломать тенденцию последнего года и вернуть себе статус королевы фигурного катания. Хотя, судя по результатам, Загитова и Тутберидзе намерены его удержать.