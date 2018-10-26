Авербух: Медведеву ждет тяжёлый сезон

Авербух считает, что Медведеву ожидает тяжёлый сезон

«Хочу поздравить Лизу, и её тренера Алексея Мишина. Тут можно даже мостик с Женей перебросить. Мы часто говорим про возрастную историю. Лиза же показывает пример того, как карьера может быть достаточно долгой. А для Жени этот сезон, конечно, будет очень тяжёлым. Это было всем понятно. Хотя все надеялись на маленькое чудо, на магию самой Медведевой. Тем не менее чудес не бывает», — цитирует эксперта РИА Новости.

Он выразил мнение, что неудачное выступление серебряной призёрки Пхёнчхана связано с совершенно другой системой подготовки, в которой изменилась психологическая и физическая нагрузки.

«Ничего криминального не вижу здесь. Конечно, все расстроены, но главное, чтобы Женя всё это прошла. Абсолютно уверен, что это ещё не конец света», — сказал Авербух.

Медведева упала во время проката и заняла седьмое место. Туктамышева же стала победительницей короткой программы.

Ранее Медведева прокомментировала неудачное выступление на Гран-при в Канаде.