Ещё
Авербух: Медведеву ждет тяжёлый сезон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авербух считает, что Медведеву ожидает тяжёлый сезон 

RT на русском + ещё 23 13 часов назад
Фото: Reuters
Известный российский хореограф и серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в канадском Лавале.
«Хочу поздравить Лизу, и её тренера Алексея Мишина. Тут можно даже мостик с Женей перебросить. Мы часто говорим про возрастную историю. Лиза же показывает пример того, как карьера может быть достаточно долгой. А для Жени этот сезон, конечно, будет очень тяжёлым. Это было всем понятно. Хотя все надеялись на маленькое чудо, на магию самой Медведевой. Тем не менее чудес не бывает», — цитирует эксперта РИА Новости.
Он выразил мнение, что неудачное выступление серебряной призёрки Пхёнчхана связано с совершенно другой системой подготовки, в которой изменилась психологическая и физическая нагрузки.
«Ничего криминального не вижу здесь. Конечно, все расстроены, но главное, чтобы Женя всё это прошла. Абсолютно уверен, что это ещё не конец света», — сказал Авербух.
Медведева упала во время проката и заняла седьмое место. Туктамышева же стала победительницей короткой программы.
Ранее Медведева прокомментировала неудачное выступление на Гран-при в Канаде.
RT на русском: последние новости
Туктамышева лидирует после короткой программы Гран-при Канады по фигурному катанию Чего ждать от нового сезона Гран-при по фигурному катанию Туктамышева поделилась эмоциями после победы в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала заявление после провала
«Это был шок»: футболист плакал после переезда в РФ
Брат Кокорина раскрыл причину нападения на водителя
«Плюнул в Конора»: что на самом деле сделал Хабиб
Медведева провалилась в Канаде
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Происшествия
00:40
Мир обделил атлетов из России
Легкая атлетика Статьи
00:24
Здоровенный мужик выиграл женский ЧМ
Летние виды спорта Прочее
08:14
Медведева сделала заявление после провала
Фигурное катание
01:46
«Завтра нас не будет, а „Спартак“ останется»
Футбол Статьи
06:33
Раскрыта тайна вражды Хабиба и Конора
MMA Статьи
00:40
Авария эскалатора: фанаты ЦСКА судятся с министром Италии
Футбол Статьи
01:44
Разрушительный ливень добрался до «Волгоград Арены»
Футбол Общество
03:19
Покалеченные в метро россияне приготовили ответ
Футбол
00:26
Россия взлетела в рейтинге ФИФА
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение