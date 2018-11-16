Туктамышева поддержала решение Медведевой о смене тренера

Туктамышева поддержала Медведеву в решении уйти от Тутберидзе к Орсеру

Чемпионка мира 2015 года заявила, что полностью согласна с решением соотечественницы.

"Поддерживаю ли ее в решении сменить тренера? Стопроцентно. На ее месте я поступила бы так же", — поделилась мнением спортсменка.

Также она высказалась относительно победы на Гран-при в Канаде в женском одиночном катании и третьего места Медведевой на том же турнире.

"Главное — показать свой максимум, попасть на пьедестал. У нас с Женей вообще-то хорошие отношения. После соревнований она сказала, что я молодец, поздравила. Мы очень приятно поболтали. Раньше мы не особо общались, а теперь узнали друг о друге побольше", — отметила Туктамышева.

Напомним, что Тутберидзе тренировала Медведеву 11 лет.