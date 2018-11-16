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Туктамышева поддержала решение Медведевой о смене тренера
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Туктамышева поддержала Медведеву в решении уйти от Тутберидзе к Орсеру 

Газета.Ru + ещё 299 6 часов назад
Фото: EPA
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поддержала Евгению Медведеву, решившую уйти от знаменитого тренера Этери Тутберидзе в подопечные к Брайану Орсеру, передает Lenta.ru.
Чемпионка мира 2015 года заявила, что полностью согласна с решением соотечественницы.
"Поддерживаю ли ее в решении сменить тренера? Стопроцентно. На ее месте я поступила бы так же", — поделилась мнением спортсменка.
Также она высказалась относительно победы на Гран-при в Канаде в женском одиночном катании и третьего места Медведевой на том же турнире.
"Главное — показать свой максимум, попасть на пьедестал. У нас с Женей вообще-то хорошие отношения. После соревнований она сказала, что я молодец, поздравила. Мы очень приятно поболтали. Раньше мы не особо общались, а теперь узнали друг о друге побольше", — отметила Туктамышева.
Напомним, что Тутберидзе тренировала Медведеву 11 лет.
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