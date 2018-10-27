Медведева сделала заявление после провала

Медведева заявила о готовности к ошибкам и неудачам

ТАСС. Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр россиянка Евгения Медведева прокомментировала свое крайне неудачное выступление на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, где она заняла седьмое место, показав худший результат в короткой программе за всю свою взрослую карьеру. Свои неудачи спортсменка объяснила новым этапом в своей жизни, к которому ей нужно привыкнуть, сообщает Медведева ошиблась на тройном флипе, который был каскадным элементом, поэтому в итоге баллов за него она не получила. Итоговый результат Медведевой — 60,83 балла и седьмое место. «На тренировках и на разминке все было идеально, все было просто великолепно. Думаю, я просто потеряла концентрацию. Не всегда такая уверенность в себе идет на пользу», — прокомментировала Медведева свою ошибку. Как отмечает спортсменка, она готова к ошибкам и неудачам в новом сезоне. «Для меня все в новинку, мое тело новое, мое сознание новое, я должна привыкнуть к этому. Я думаю, на тренировках все видят, как я развиваюсь. Завтра я сделаю все, что в моих силах, я буду сражаться», — сказала она. Первый турнир под руководством нового тренера — канадца Брайана Орсера — тоже не обошелся для Медведевой без проблем. На соревнованиях Autumn Classic International она упала и заняла второе место Авербух: Медведеву ждет тяжелый сезон Несколько месяцев Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду.