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Медведева сделала заявление после провала
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Медведева заявила о готовности к ошибкам и неудачам 

Рамблер 4 часа назад
Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр россиянка Евгения Медведева прокомментировала свое крайне неудачное выступление на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, где она заняла седьмое место, показав худший результат в короткой программе за всю свою взрослую карьеру. Свои неудачи спортсменка объяснила новым этапом в своей жизни, к которому ей нужно привыкнуть, сообщает ТАСС.
Медведева ошиблась на тройном флипе, который был каскадным элементом, поэтому в итоге баллов за него она не получила. Итоговый результат Медведевой — 60,83 балла и седьмое место.
«На тренировках и на разминке все было идеально, все было просто великолепно. Думаю, я просто потеряла концентрацию. Не всегда такая уверенность в себе идет на пользу», — прокомментировала Медведева свою ошибку.
Как отмечает спортсменка, она готова к ошибкам и неудачам в новом сезоне.
«Для меня все в новинку, мое тело новое, мое сознание новое, я должна привыкнуть к этому. Я думаю, на тренировках все видят, как я развиваюсь. Завтра я сделаю все, что в моих силах, я буду сражаться», — сказала она.
Первый турнир под руководством нового тренера — канадца Брайана Орсера — тоже не обошелся для Медведевой без проблем. На соревнованиях Autumn Classic International она упала и заняла второе место
Авербух: Медведеву ждет тяжелый сезон
Несколько месяцев Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду.
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