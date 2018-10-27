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Горшков высказался о неудачном прокате Медведевой
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Горшков высказался о неудачном прокате Медведевой 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал неудачное выступление фигуристки Евгении Медведевой на этапе серии Гран-при в Канаде, передает ТАСС.
Медведева упала во время короткой программы и заняла только седьмое место. Лидером проката стала россиянка Елизавета Туктамышева.
"Слишком много изменений и проблем было в жизни Жени в последнее время — она переехала работать в другую страну, у нее новый тренер, перемены в технике. Она прошла сложный период. Не надо делать преждевременных выводов.
Давайте не забывать — это первый сезон после Олимпийских игр. Если и подводить какие-то итоги, и то промежуточные, то намного позже", — подчеркнул Горшков.
Ранее фигуристка Паненкова объяснила свой провал на Skate Canada.
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