«Ей нужно время, чтобы войти в сезон»

Что говорили о выступлении Медведевой на канадском этапе Гран-при

Неудачное выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде нельзя считать показательным. Такого мнения придерживается хореограф Илья Авербух . По его словам, спортсменке необходимо привыкнуть к изменениям, произошедшим в её тренировочном процессе. Известный тренер Татьяна Тарасова отметила, что Медведевой не стоило форсировать подготовку и входить в сезон на столь ранней стадии.

Россиянка Евгения Медведева неудачно начала своё выступление на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada International, заняв лишь седьмое место после короткой программы. Основной причиной столь низкой позиции стало падение во время исполнения тройного флипа. В результате спортсменка не сумела выполнить последующий каскад элементов, что в совокупности привело к потере 10 баллов. Однако многие эксперты сошлись на мнении, что данный результат нельзя считать показательным по целому ряду причин.

Так, президент Федерации фигурного катания России Александр Горшком призвал не делать поспешных выводов из первой неудачи Медведевой в сезоне, так как «в её жизни в последнее время было много изменений и проблем».

Бывший хореограф Медведевой Илья Авербух также призвал не корить фигуристку за совершённые ошибки. По его слова, ей предстоит длительные процесс адаптация к новым условиям, связанным со сменой тренера в межсезонье.

«Для неё этот сезон, конечно, будет очень тяжелым, это было всем понятно. Хотя все надеялись на маленькое чудо, на магию самой Жени. Но чудес не бывает. Сейчас совершенно другая система подготовки, другая психологическая нагрузка, изменения физиологического характера. Конечно, все расстроены, но главное, чтобы она через это прошла. Я абсолютно уверен, что это ещё не конец света», — приводит слова экс-фигуриста РИА Новости.

Кроме того, Авербух выделил и положительные стороны выступления россиянки. В частности, она не побоялась кардинально изменить свой стиль катания и добавить несколько новых для себя элементов.

Положительно программу Медведевой оценила и российский специалист Тамара Москвина

«В общем и целом, её программа мне нравится. Она пытается найти что-то новое. Ей поставили прокат другого направления. Но здесь ничего особенного нет. Тренеры и фигуристы ищут множество путей развития и смотрят на данный момент, что будет лучше для конкретной личности», — приводит слова Москвиной «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, известный тренер Татьяна Тарасова отметила, что спортсменке не стоило выступать на официальных соревнованиях до декабрьского чемпионата России, постепенно отрабатывая новые для себя элементы.

«В короткой программе надо делать элементы. Брайан Орсер (тренер Медведевой. — RT) сам говорил о том, что им предстоит долгосрочная работа, что они не смогут выигрывать все соревнования. Они будут идти к результатам шаг за шагом. Но ничего тут не поделаешь. Необходимо кататься дальше и преодолевать трудности, больше концентрироваться», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Чемпионка мира Мария Бутырская также выразила уверенность в том, что ошибки Медведевой связаны не только с психологическими факторами, но и с недостатком времени на отработку программы. Тем не менее, эксперт отметила и значительный прогресс, продемонстрированный россиянкой за последнее время.

«Сейчас она смотрелась намного лучше, чем на первых соревнованиях. Надеюсь, что к чемпионату страны всё будет так, как она захочет. Я обратила внимание, что её прыжки стали полегче, а недели три назад они были тяжёлые. Но на прокате Женя немного отвлеклась, и эта ошибка ей очень дорого стоила. Но в самом катании я не увидела никакой трагедии», — рассказала Бутырская.

По мнению бронзового призёра чемпионата мира Маргариты Дробязко, Медведева является «настоящим бойцом», который без труда справится с трудностями, возникшими на старте соревнований.

«У нее всё будет хорошо. Женя — всё-таки не 15-летняя девочка, а взрослая женщина, ей нужно какое-то время, чтобы войти в сезон. Она же человек, а не машина или робот. Главное, чтобы к пику сезона подошла в наилучшей форме. Спады в начале сезона наблюдались и у самых великих спортсменов», — сказала Дробязко.

В том, что россиянка сумеет исправить своё положение, уверен и олимпийский чемпион Алексей Урманов . Определяющим фактором в сложившейся ситуации станет осознание своих ошибок самой спортсменкой.

«Все поклонники Жени рассчитывали на более успешное выступление. Но спады в спорте случаются. Наверное, здесь есть психологический момент или недоработки, связанные с тренировочным процессом. Если спортсменка сама понимает в чём недостатки — это очень хорошо. Значит, в следующий раз будет лучше», — сказал он.

На данный момент фигуристка отстаёт от занимающей третью строчку японки Мако Ямаситы на 5,47 баллов и теоретически сохраняет шансы на место в призовой тройке. Надежду на то, что это действительно может произойти, выразил олимпийский чемпион Максим Траньков