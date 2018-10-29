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Медведева разбудила вторую личность
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Медведева разбудила вторую личность 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что она вернула «личность, которой на пути лучше не попадаться». Так она прокомментировала свое выступление в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде, сообщает «Матч ТВ».
«С моральной стороны я очень довольна. Не столько прокатом, сколько самой подготовкой к нему, потому что я вернула свою личность, которая вторая. Которой лучше на пути не попадаться, когда она включается. Люди шугаются, но это не значит, что я плохой человек. Я очень рада, что мне удалось пробудиться с новой силой. Для меня это очень важно», — рассказала Медведева.
Россиянка стала первой в произвольной программе, однако из-за седьмого места в короткой в итоге стала третьей. Победительницей этапа стала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева.
В короткой программе Медведева показала худший результат в карьере. Россиянке не удались некоторые технические элементы. В частности, Медведева упала после исполнения тройного флипа.
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